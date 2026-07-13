In Europa si sono registrati 10.000 decessi durante l’ondata di caldo di fine giugno

AgenPress. Secondo i dati ufficiali, i paesi europei hanno registrato oltre 10.000 decessi durante l’ondata di caldo estremo che ha colpito l’Europa occidentale alla fine di giugno.

La stragrande maggioranza dei casi, oltre 9.000, riguarda persone di età pari o superiore a 65 anni, secondo i dati diffusi da EuroMOMO, una rete supportata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Il caldo estremo può mettere a rischio la vita di una persona causando colpi di calore o aggravando malattie cardiovascolari e respiratorie, e i più vulnerabili sono gli anziani.

“È insolito avere così tanti decessi in eccesso in questo periodo dell’anno. Onestamente, si tratta di un numero molto elevato”, ha dichiarato Lasse Vestergaard, primario dell’istituto danese Statens Serum, che ospita EuroMOMO (la rete europea di monitoraggio della mortalità che registra e misura i decessi in tempo reale in 27 paesi europei).

“È difficile spiegare questo elevato eccesso di mortalità in altro modo se non con il caldo estremo”, ha spiegato.

Gli scienziati affermano che l’ondata di calore di fine giugno sarebbe stata “praticamente impossibile” senza i cambiamenti climatici causati dall’uomo, che rendono le ondate di calore più frequenti e intense.

I dati, ricavati dalle statistiche nazionali sulla mortalità di 27 paesi europei, includono i decessi per tutte le cause, non solo quelli legati al caldo estremo, durante la settimana dal 22 al 28 giugno, periodo in cui l’ondata di calore ha raggiunto il suo apice in Francia, Spagna, Gran Bretagna e altri paesi.

Il tasso di mortalità degli stessi paesi europei, considerati complessivamente, nelle otto settimane precedenti è stato in media inferiore di circa 500 decessi a settimana rispetto ai livelli normali.

I dati di EuroMOMO potrebbero essere rivisti nelle prossime settimane, man mano che saranno disponibili ulteriori dati.

L’ondata di caldo estremo di fine giugno ha causato problemi di approvvigionamento energetico, ha portato alla chiusura delle scuole e ha fatto registrare temperature record in Francia, Spagna e Regno Unito.

EuroMOMO non divulga il numero di decessi per paese, ma osserva che Francia e Belgio sono gli unici due paesi in Europa ad aver registrato un “eccesso molto elevato” di mortalità nell’ultima settimana di giugno.

Secondo l’istituto di sanità pubblica belga Sciensano, il tasso di mortalità in Belgio è stato il più alto registrato durante un’ondata di calore dal 2000.

Uno studio scientifico separato, pubblicato oggi, stima che 2.700 persone siano morte per cause legate al caldo estremo solo in Inghilterra e Galles durante l’ondata di calore di maggio e giugno.