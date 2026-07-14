Bangkok. Sale a 30 morti il bilancio delle vittime dell’incendio divampato in un pub

AgenPress. Il bilancio delle vittime dell’incendio divampato in un pub nella periferia di Bangkok, la capitale thailandese, è salito a 30, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre il governatore della capitale ha promesso di imporre controlli più severi e la polizia ha avviato un’indagine su possibili negligenze e violazioni delle norme di sicurezza.

L’incendio, uno dei più letali in Thailandia negli ultimi anni, è scoppiato nel pub Rong Beer Na Lat Phrao nel quartiere di Chatuchak, nella parte settentrionale della città, intorno alla mezzanotte di domenica.

Oggi, 24 persone sono ricoverate in ospedale in condizioni critiche, mentre decine di altre, a cui è stato prestato il primo soccorso, sono state dimesse.

Secondo quanto riferito dalle autorità, tre persone ricoverate in ospedale a seguito dell’incendio sono decedute.

Il pub, situato in un incrocio trafficato vicino a stazioni ferroviarie e due centri commerciali, è uno dei locali della zona che si riempiono spesso nei fine settimana, offrendo cibo e bevande alcoliche, musica dal vivo e televisori che trasmettono partite di calcio in diretta.

Le autorità affermano che un cortocircuito in un condizionatore a soffitto potrebbe aver innescato l’incendio nel pub, che era stato sottoposto a un’ispezione di sicurezza ad aprile. La polizia sta indagando per accertare se le uscite fossero bloccate e se siano stati utilizzati materiali infiammabili per decorare il palco e insonorizzarlo.

“Abbiamo formato una commissione per accertare la verità, individuare gli aspetti da migliorare e le normative da modificare”, ha dichiarato oggi in conferenza stampa Chancha Sittiphat, governatore di Bangkok.

La polizia ha dichiarato che finora sono state interrogate 34 persone e che si valuterà l’eventuale formulazione di accuse dopo aver raccolto le prove. Il proprietario è tra i ricoverati in terapia intensiva.

La direzione del pub si è scusata sulla propria pagina Facebook per l’incendio e ha annunciato di collaborare pienamente con le indagini.

“Ci scusiamo sinceramente per i tristissimi eventi accaduti, esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime e inviamo il nostro sostegno ai feriti”, ha dichiarato in un post che ha suscitato centinaia di commenti, molti dei quali esprimevano rabbia e mettevano in dubbio l’adozione delle necessarie misure di sicurezza.

L’applicazione delle norme di sicurezza, in particolare quelle antincendio, che risultano eccessivamente permissive in locali di interesse sanitario come bar e discoteche, è da anni motivo di preoccupazione in questo stato del Sud-est asiatico.

Nel 2022, 25 persone sono morte in un incendio in una discoteca nella provincia orientale di Chonburi.

Nel 2009, un incendio divampato in un locale di Bangkok durante i festeggiamenti di Capodanno ha causato la morte di 67 persone e il ferimento di oltre 200.