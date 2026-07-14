Tusk: “Altamente improbabile che la pace venga raggiunta presto in Ucraina”

AgenPress. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che sembra altamente improbabile che la pace venga raggiunta presto in Ucraina e che si aspetta che la Russia prolunghi il conflitto almeno fino all’inverno.

Tusk ha dichiarato di aver discusso della situazione con il segretario generale della NATO Mark Rutte e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“A questo punto, sembra improbabile che si raggiunga un cessate il fuoco o un accordo di pace nel prossimo futuro, vista la posizione inflessibile della Russia e di Putin”, ha dichiarato Tusk ai giornalisti a Parigi.

“Attualmente tutti si aspettano un’escalation delle azioni da parte della Russia ed è molto probabile che la Russia voglia prolungare questa guerra almeno fino all’inverno.”

Tusk ha affermato che la Polonia ospiterà esercitazioni militari con truppe francesi e britanniche in autunno per prepararle a garantire la sicurezza in Ucraina e nella regione dopo il raggiungimento di un accordo di pace o di un cessate il fuoco.

“Queste saranno esercitazioni che prepareranno l’intera coalizione (dei volenterosi) riunita a Parigi a fornire garanzie di sicurezza concrete non solo all’Ucraina, ma anche alla regione”, ha affermato.