Difesa comune europea, nasce la coalizione per uno scudo anti-missili: c’è anche l’Italia

AgenPress. Un nuovo passo verso la tanto attesa difesa comune europea. Oltre nove Paesi del continente, tra cui l’Italia, hanno deciso di unire le forze dando vita a una coalizione con l’obiettivo di sviluppare uno scudo anti-missili in grado di rafforzare la sicurezza del Vecchio Continente di fronte alle crescenti minacce internazionali.

L’iniziativa coinvolge alcune delle principali potenze militari europee. Oltre all’Italia, fanno parte della coalizione Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Danimarca. Un fronte compatto che punta a rafforzare la capacità di difesa del continente attraverso sistemi avanzati di intercettazione e protezione contro eventuali attacchi missilistici.

Il progetto rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di integrazione della difesa europea, accelerato dallo scoppio della guerra in Ucraina e dal mutato scenario geopolitico. L’obiettivo è sviluppare una rete di difesa condivisa capace di garantire maggiore sicurezza ai Paesi aderenti e una risposta più efficace alle nuove sfide sul piano militare.

Tutti i Paesi della coalizione confermano inoltre il loro sostegno all’Ucraina guidata dal presidente Volodymyr Zelensky. “Davanti alla minaccia facciamo una scelta chiara: proteggere Kiev”, è il messaggio condiviso dai governi coinvolti, ribadendo l’impegno a continuare il supporto politico e militare nei confronti dell’Ucraina.

La nascita della coalizione per lo scudo anti-missili segna quindi un’importante evoluzione nella cooperazione europea in materia di sicurezza e difesa, con l’obiettivo di rendere il continente più preparato ad affrontare le sfide del presente e del futuro.