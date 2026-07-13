Caso Sigfrido Ranucci: querela per diffamazione dopo le insinuazioni sul presunto “finto attentato”

AgenPress. Il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha deciso di rivolgersi alla magistratura dopo la diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa e ricostruzioni che, secondo la sua difesa, avrebbero gravemente leso la sua reputazione personale e professionale.

Attraverso il proprio legale, l’avvocato Roberto De Vita, Ranucci ha infatti presentato una denuncia-querela per diffamazione pluriaggravata e altri reati, contestando una narrazione che avrebbe progressivamente trasformato la vittima di un grave attentato nel suo presunto beneficiario.

Secondo quanto affermato dal difensore, negli ultimi giorni sarebbero state diffuse congetture e insinuazioni che, attraverso esplicite allusioni, hanno suggerito l’idea di un “finto attentato” o di un evento orchestrato per ottenere vantaggi di natura personale o professionale. Una ricostruzione che la difesa definisce priva di fondamento e capace di provocare una ricaduta “umana e professionale di inaudita gravità”.

La vicenda ripropone il delicato equilibrio tra diritto di cronaca, libertà di espressione e tutela della reputazione. Nel dibattito pubblico è certamente legittimo formulare analisi e opinioni, purché esse siano sorrette da fatti verificati e rispettino i limiti della continenza espressiva. Diverso è il caso in cui vengano diffuse accuse o allusioni che attribuiscano implicitamente alla persona offesa condotte fraudolente o simulatorie senza che tali affermazioni trovino riscontro in elementi oggettivi.

Nel caso di Ranucci, la scelta di ricorrere all’autorità giudiziaria rappresenta la risposta legale a una campagna comunicativa che, secondo la denuncia, avrebbe alimentato sospetti e delegittimazione attraverso formule suggestive più che attraverso fatti accertati. Sarà ora la magistratura a valutare se le dichiarazioni contestate abbiano oltrepassato il confine del legittimo esercizio del diritto di critica, integrando gli estremi della diffamazione aggravata o di altri reati ipotizzati.

Contestualmente, l’avvocato De Vita ha reso noto il deposito di una seconda denuncia, presentata anche nell’interesse di altri giornalisti della redazione di Report. L’esposto riguarda la presunta rivelazione del segreto d’ufficio e del segreto investigativo in relazione alla diffusione di intercettazioni, verbali e altri atti coperti dal segreto istruttorio, pubblicati mentre le indagini sull’attentato risultano ancora in corso.

Secondo la difesa, la divulgazione di tale materiale avrebbe arrecato un duplice danno: da un lato il possibile pregiudizio alle investigazioni, dall’altro un ulteriore danno reputazionale derivante da una rappresentazione ritenuta parziale e distorta della vicenda.

L’iniziativa giudiziaria di Sigfrido Ranucci non costituisce un accertamento delle responsabilità delle persone eventualmente coinvolte, ma l’avvio di un procedimento attraverso il quale saranno gli organi competenti a verificare la fondatezza delle contestazioni.

La vicenda evidenzia ancora una volta come, soprattutto nei casi di forte esposizione mediatica, la diffusione di ipotesi non suffragate da elementi accertati possa incidere profondamente sulla reputazione delle persone coinvolte, rendendo essenziale distinguere tra fatti, opinioni e mere insinuazioni. In uno Stato di diritto, tale verifica spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria, nel pieno rispetto delle garanzie previste per tutte le parti coinvolte.