Trump: “Stanotte colpiremo duramente l’Iran”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono condurre ulteriori attacchi militari contro l’Iran, segnalando un’azione più incisiva dopo la ripresa degli scambi tra i due Paesi la scorsa settimana.

Durante un’intervista Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno monitorando attentamente gli obiettivi iraniani, ma si è rifiutato di discutere i dettagli operativi.

“Li colpiremo duramente stasera e li colpiremo duramente anche domani”, ha detto il presidente.

Nell’intervista il conduttore ha chiesto se gli Stati Uniti o l’esercito israeliano sapessero dove si trovassero i restanti vertici militari iraniani e se potessero colpirli, Trump ha risposto: “Sì, lo so, ma non vogliamo parlarne. Ma certamente li stiamo tenendo d’occhio”.