La Russia lancia missili balistici su Kiev: 2 morti e sei feriti

AgenPress. La Russia ha colpito la capitale ucraina con missili balistici uccidendo almeno due persone e ferendone altre sei, secondo quanto riferito dalle autorità.

L’aeronautica militare ucraina ha riferito che almeno otto missili balistici erano diretti verso Kiev.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato il decesso di due persone, aggiungendo che tra i sei feriti c’è anche un ragazzo di 16 anni. Gli attacchi sono ancora in corso e l’entità completa dei danni e delle vittime non è ancora chiara.

Allerta aerea è scattata anche in altre parti dell’Ucraina, comprese regioni lontane dalla linea del fronte, come l’oblast’ di Vinnytsia. Allo stesso tempo, l’aeronautica militare ha segnalato ondate di droni russi tipo Shahed diretti verso diverse città.