La Camera approva la legge elettorale: 217 favorevoli, contrari 152. Ora il testo passa al Senato

AgenPress. La Camera dei deputati ha approvato la proposta di riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. Con il via libera di Montecitorio, il provvedimento passa ora all’esame del Senato, dove inizierà il secondo passaggio parlamentare.

La maggioranza ha sostenuto compatta il testo, definendolo un intervento necessario per rendere il sistema elettorale più efficace e garantire una maggiore stabilità politica. Le forze di opposizione, invece, hanno espresso una netta contrarietà, contestando sia il contenuto della riforma sia il metodo seguito durante l’iter parlamentare.

La tensione si è manifestata anche nell’Aula della Camera. Durante la votazione, alcuni deputati delle opposizioni hanno esposto cartelli con la scritta “È truffa, a casa”, denunciando quella che considerano una modifica delle regole elettorali a vantaggio della maggioranza. La protesta ha accompagnato le fasi finali del dibattito, evidenziando il clima di forte scontro politico che ha caratterizzato l’approvazione del provvedimento.

Con il voto favorevole di Montecitorio, il disegno di legge entra ora nella fase dell’esame al Senato. Anche a Palazzo Madama si preannuncia un confronto acceso tra maggioranza e opposizioni, che hanno già annunciato battaglia per chiedere modifiche al testo o bloccarne l’approvazione.

L’esito del passaggio al Senato sarà determinante per il futuro della riforma, destinata a incidere sulle regole con cui saranno eletti i rappresentanti del Parlamento nelle prossime consultazioni elettorali.