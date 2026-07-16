Unc: l’inflazione delle città e le più rincarate

Al 1° posto Ferrara con +1157 euro (+4%), al 2° posto Verona con +1083 euro, al 3° Bolzano con +1033 euro

AgenPress. L’Istat, anche se non nel comunicato stampa, ha pubblicato oggi i dati territoriali dell’inflazione di giugno, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.

Al primo posto Ferrara, che a giugno, per via dell’inflazione tendenziale pari al 4%, la seconda la più alta d’Italia ex aequo con Siracusa e Reggio Calabria, ha la maggior spesa aggiuntiva su base annua, pari a 1157 euro per una famiglia media. Medaglia d’argento per Verona, che, avendo la terza inflazione più elevata del Paese a pari merito con Macerata, +3,9% rispetto a giugno 2025, ha un incremento di spesa pari a 1083 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Bolzano che con +3,4% ha una spesa supplementare pari a 1033 euro per una famiglia tipo.

Appena fuori dal podio Massa-Carrara e Pistoia che con +3,4% registrano entrambe una batosta pari a 957 euro. Seguono Rimini (+3,3%, +955 euro), Vicenza (+3,4%, +944 euro), all’ottavo posto Pavia (+3,1%, +929 euro), poi Siena (+3,3%, +928 euro). Chiude la top ten, Viterbo (+3,3% e +926 euro).

L’inflazione più alta d’Italia, pari a +4,3%, a Olbia Tempio, in 21° posizione in termini di spesa aggiuntiva con +853 euro.

Sull’altro fronte della classifica, la medaglia d’oro come città più risparmiosa va a Brindisi, dove con +2,4% si ha un aggravio annuo di “appena” 459 euro. Al secondo posto Ancona (+2,3%, +537 euro). Medaglia di bronzo per Benevento, +2,5% e +547 euro. Seguono Trapani (+2,4%, +554 euro), Aosta che con un’inflazione del 2%, la più bassa d’Italia ex aequo con Firenze e Parma, ha una variazione della spesa di 568 euro, al sesto posto Firenze (+573 euro), poi Parma (+579 euro), all’ottavo posto Cuneo (+2,3%, +584 euro), poi Campobasso (+2,4%, +592 euro). Chiude la top ten delle virtuose, Potenza: +2,6%, +601 euro.

Per quanto riguarda le regioni, (Tabella n. 2), Medagli d’oro per il Trentino (+3,1%, +917 euro), seguito dal Lazio (+3,3%, +902 euro). Al terzo posto, con +893 euro, il Veneto (+3,3%). La regione più virtuosa è la Basilicata (+2,6%, +583 euro).

Tabella n. 1: Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)

N Città Rincaro annuo per famiglia media (in euro) Inflazione annua di giugno 1 Ferrara 1157 4,0 2 Verona 1083 3,9 3 Bolzano 1033 3,4 4 Massa-Carrara 957 3,4 4 Pistoia 957 3,4 6 Rimini 955 3,3 7 Vicenza 944 3,4 8 Pavia 929 3,1 9 Siena 928 3,3 10 Viterbo 926 3,3 11 Siracusa 924 4,0 12 Belluno 919 3,5 13 Padova 917 3,3 14 Roma 915 3,2 15 Udine 896 3,2 16 Mantova 882 3,1 17 Venezia 878 3,1 18 Como 869 2,9 19 Trento 864 3,0 20 Rovigo 861 3,1 21 Olbia – Tempio 853 4,3 22 Macerata 851 3,9 23 Arezzo 844 3,0 24 Trieste 840 3,0 24 Pordenone 840 3,0 26 Bergamo 839 2,8 26 Ravenna 839 2,9 28 Palermo 827 3,5 28 Catania 827 3,5 30 Bologna 825 2,8 31 Gorizia 820 3,1 31 Reggio Calabria 820 4,0 33 Terni 809 3,1 34 Napoli 808 3,6 35 Lecco 797 2,8 36 Pescara 788 3,2 37 Forlì-Cesena 781 2,7 38 Brescia 779 2,6 38 Cosenza 779 3,8 40 Messina 762 3,3 ITALIA 758 3,0 41 Perugia 757 2,9 42 Torino 752 2,9 42 Piacenza 752 2,6 44 Treviso 750 2,7 45 Varese 749 2,5 46 Vercelli 740 3,1 46 Lodi 740 2,6 48 Avellino 723 3,3 49 Genova 721 2,8 50 Novara 711 2,8 51 Lucca 703 2,5 51 Livorno 703 2,5 53 Modena 694 2,4 54 Biella 692 2,9 55 Teramo 689 2,8 56 Alessandria 686 2,7 57 Milano 671 2,2 58 Catanzaro 656 3,2 59 Ascoli Piceno 655 3,0 60 Pisa 647 2,3 61 Imperia 640 2,7 62 Sassari 635 3,2 63 Cremona 629 2,1 63 Bari 629 3,2 65 Grosseto 619 2,2 66 Caserta 613 2,8 67 Cagliari 611 3,0 68 Reggio Emilia 608 2,1 69 Potenza 601 2,6 70 Campobasso 592 2,4 71 Cuneo 584 2,3 72 Parma 579 2,0 73 Firenze 573 2,0 74 Aosta 568 2,0 75 Trapani 554 2,4 76 Benevento 547 2,5 77 Ancona 537 2,3 78 Brindisi 459 2,4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)

N Regioni Rincaro annuo per la famiglia media (in euro) Inflazione annua di giugno 1 Trentino Alto Adige 917 3,1 2 Lazio 902 3,3 3 Veneto 893 3,3 4 Friuli-Venezia Giulia 846 3,1 5 Emilia-Romagna 762 2,7 5 Umbria 762 3,0 7 Lombardia 761 2,6 7 Sicilia 761 3,4 ITALIA 758 3,0 9 Calabria 752 3,8 10 Campania 742 3,5 11 Toscana 740 2,7 12 Abruzzo 717 3,0 13 Piemonte 716 2,9 14 Liguria 686 2,8 15 Marche 656 2,9 16 Sardegna 631 3,3 17 Puglia 626 3,4 18 Molise 617 2,5 19 Valle d’Aosta 597 2,1 20 Basilicata 583 2,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat