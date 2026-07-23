AgenPress. Domenica 26 luglio 2026 alle ore 18.30, presso la sede di Via Nazionale 279 a Vigliatore, si terrà il convegno “Dormire, Difendersi, Rigenerarsi: Melatonina Coniugata, Glutatione Ridotto e il Potere degli Integratori Alimentari”.

L’evento, promosso da ATENA e UNIONE CRISTIANA, con il patrocinio FIDAPA Sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, BPW Italy e LUTE Furnari, nasce con l’obiettivo di fare il punto sullo stato attuale della ricerca scientifica relativa a due molecole chiave per la salute: melatonina coniugata e glutatione ridotto, e sul ruolo strategico degli integratori alimentari nella prevenzione e nel benessere quotidiano.

IL FOCUS SCIENTIFICO

Melatonina Coniugata, il regolatore delle difese immunitari e del sonno.

Oltre al noto ruolo di regolatore del ritmo circadiano sonno-veglia, la melatonina è oggi studiata per le sue proprietà antiossidanti e immunomodulanti. Numerosi studi pubblicati su riviste internazionali evidenziano come la melatonina contribuisca a ridurre lo stress ossidativo e l’infiammazione sistemica. Le forme “coniugate” o a rilascio prolungato sono oggetto di ricerca per migliorare la biodisponibilità e l’efficacia nel supporto al sonno e alla rigenerazione cellulare notturna.

Glutatione Ridotto: il principale antiossidante endogeno.

Definito il “detossificante” dell’organismo, il glutatione ridotto (GSH) è un tripeptide fondamentale per la difesa dai radicali liberi e per i processi di detossificazione epatica. La sua deplezione è associata a un invecchiamento cellulare e a una maggiore vulnerabilità dell’organismo allo stress ossidativo. La supplementazione orale con forme liposomiali o a rilascio modificato è studiata per supportare le difese naturali e favorire i processi di rigenerazione tissutale.

Gli Integratori Alimentari: tra scienza e prevenzione

Il convegno affronterà anche il tema dell’uso consapevole degli integratori alimentari, strumenti sempre più utilizzati per colmare carenze nutrizionali e supportare le fisiologiche funzioni dell’organismo, in un’ottica di medicina preventiva e personalizzata.

PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI

Prof.ssa Marilena Materia – Presidente FIDAPA sez. Barcellona P.G.

MODERATORE

Dott. Massimo M. Alosi, Medico Chirurgo, Pediatra

RELATORI

Dott.ssa Angelina Aveni

Prof. Dott. Vincenzo Milone, Direttore UOC di Otorinolaringoiatria, Ospedale Papardo Messina.

Dott.ssa Rosa Alba Bonanno, Biologa Nutrizionista .

Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò, Ginecologo, Presidente Unione Cristiana.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.