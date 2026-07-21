Balzanelli (Società italiana sistema 118): “Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare”

AgenPress. L’intervento tempestivo di un medico del 118 avrebbe potuto fare la differenza nel caso di Abderrahim Fakir. Ne è convinto Mario Balzanelli, presidente della Società italiana sistema 118 (Sis 118), secondo cui una rapida assistenza sanitaria sul posto avrebbe avuto «con grande probabilità» la capacità di evitare l’esito fatale.

Balzanelli spiega che, in presenza di un forte stato di agitazione psicomotoria, un medico avrebbe potuto procedere alla sedazione del soggetto, una pratica finalizzata sia alla tutela della persona sia alla prevenzione di conseguenze più gravi durante le operazioni di gestione dell’emergenza.

Il presidente della Sis 118 critica inoltre le modalità con cui è stato immobilizzato Fakir, definendo «errata, rischiosa e mai indicata» la manovra di contenzione effettuata in posizione prona, con viso e torace schiacciati a terra. Secondo Balzanelli, questo tipo di immobilizzazione rappresenta una tecnica che può aumentare il rischio di complicanze, soprattutto in soggetti già in condizioni di forte agitazione.

Le dichiarazioni rilanciano il dibattito sulle procedure di gestione delle persone in stato di alterazione psicofisica e sul coordinamento tra forze dell’ordine e personale sanitario nelle situazioni di emergenza. Al centro della riflessione vi è l’importanza di un intervento medico tempestivo e dell’adozione di tecniche di contenimento che garantiscano la massima sicurezza sia per gli operatori sia per la persona coinvolta.

Il caso di Abderrahim Fakir resta ora al centro dell’attenzione anche sotto il profilo dell’accertamento delle responsabilità e della ricostruzione delle modalità dell’intervento, mentre le parole del presidente della Sis 118 pongono l’accento sul ruolo determinante che l’assistenza sanitaria d’emergenza può avere nella gestione di situazioni particolarmente critiche.