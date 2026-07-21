FAPI: “Diesel a livelli insostenibili, Governo intervenga subito”

AgenPress. «Il prezzo del diesel ha raggiunto livelli ormai insostenibili per famiglie e imprese. L’aumento dei carburanti alimenta il caro trasporti, fa crescere il costo dei beni e dei servizi e mette in seria difficoltà il sistema produttivo italiano».

È l’allarme lanciato dal presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, che rivolge «un appello al Governo e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché vengano adottate con urgenza misure per contenere l’impennata dei prezzi e sostenere imprese e consumatori».

La Fapi annuncia inoltre una prossima iniziativa nazionale dedicata all’impatto del caro carburanti sulla mobilità, sulla logistica e sulle piccole e medie imprese.

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