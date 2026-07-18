Codacons: in autostrada gasolio sfiora 2,7 euro

AgenPress. L’inarrestabile corsa dei listini dei carburanti ha portato a nuovi record nei prezzi alla pompa con il gasolio che, in alcuni casi, arriva oggi a sfiorare i 2,7 euro al litro. Lo segnala il Codacons, che sulla base dei dati ufficiali comunicati tra ieri e oggi dagli impianti e pubblicati sull’apposito sito del Mimit ha realizzato una mappa regionale del caro-carburanti.

Per quanto riguarda il self service, i prezzi più alti d’Italia sono praticati da un distributore ubicato a Milano che vende la benzina a 2,635 euro al litro, il gasolio a 2,695 euro al litro, e sempre nel comune di Milano un altro impianto vende il diesel a 2,442 euro/litro.

Il secondo prezzo più alto lo si trova a Pantelleria, dove il gasolio costa 2,599 euro al litro, 2,499 euro/litro la benzina. Al terzo posto si piazzano altre due isole: a Ponza e Isola del Giglio un litro di diesel costa 2,399 euro al litro. La classifica prosegue con Scafati (Sa), dove il gasolio al self costa 2,398 euro/litro, 2,389 euro/litro a Stresa (Vb), 2,380 euro/litro a Procida (Na), 2,349 euro/litro a Simeri Crichi (Cz).

Situazione ancora peggiore in autostrada, dove il Codacons ha analizzato tratta per tratta i prezzi in modalità servito. Qui i listini del gasolio arrivano a sfiorare i 2,7 euro al litro: è il caso della A21 Torino-Piacenza dove oggi un litro di diesel costa 2,699 euro al litro, 2,682 euro/litro sulla A4 Venezia-Trieste. Sulla A22 Brennero-Modena il gasolio costa 2,609 euro/litro.

Per quanto riguarda la benzina, il prezzo più alto al servito si registra sulla A21 (2,549 euro al litro), sulla A28 (2,489 euro al litro), e sulla A1, A12 e A14 (2,449 euro al litro) – sottolinea il Codacons.

Al di là dei casi limite registrati sulla rete urbana e su quella autostradale, i rincari dei listini alla pompa avranno effetti pesanti sulle vacanze estive degli italiani – denuncia l’associazione – In questo periodo dell’anno, infatti, aumentano gli spostamenti delle famiglie e i rifornimenti ai distributori, e per questo il governo deve intervenire con urgenza per calmierare i prezzi di benzina e gasolio adottando un nuovo taglio delle accise da far valere fino a fine agosto, quando ci sarà il controesodo estivo – conclude il Codacons.

MAPPA REGIONALE DISTRIBUTORI PIU’ COSTOSI (modalità self)

ABRUZZO

PESCASSEROLI AQ

benzina 2,069 € gasolio 2,276 €

BASILICATA

CERSOSIMO PZ

benzina 2,100 € gasolio 2,300 €

CALABRIA

SIMERI CRICHI CZ

benzina 2,099 € gasolio 2,349 €

CROTONE

BELVEDERE DI SPINELLO KR

benzina 2,179 € gasolio 2,271 €

CAMPANIA

PROCIDA

benzina 2,170 € gasolio 2,380 €

SCAFATI SA

benzina 2,479 € gasolio 2,398 €

EMILIA ROMAGNA

RIMINI

benzina 2,159 € gasolio 2,299 €

FRIULI VENEZIA GIULIA

UDINE

TARVISIO UD

benzina 2,129 € gasolio 2,269 €

LAZIO

PONZA LT

benzina 2,209 € gasolio 2,399 €

LIGURIA

ROCCHETTA DI VARA SP

benzina 2,059 € gasolio 2,299 €

LOMBARDIA

MILANO MI

benzina 2,635 € gasolio 2,695 €

MARCHE

JESI AN

benzina 2,019 € gasolio 2,239 €

MOLISE

COLLETORTO CB

benzina 1,999 € gasolio 2,199 €

PIEMONTE

STRESA VB

benzina 2,189 € gasolio 2,389 €

PUGLIA

LIZZANO TA

benzina 2,019 € gasolio 2,269 €

SARDEGNA

PORTO TORRES SS

benzina 2,099 € gasolio 2,299 €

SICILIA

PANTELLERIA TP

benzina 2,499 € gasolio 2,599 €

TOSCANA

ISOLA DEL GIGLIO GR

benzina 2,199 € gasolio 2,399 €

TRENTINO ALTO ADIGE

BADIA BZ

benzina 2,029 € gasolio 2,279 €

UMBRIA

MONTEGABBIONE TR

benzina 1,975 € gasolio 2,219 €

VALLE D’AOSTA

BRUSSON AO

benzina 1,999 € gasolio 2,199 €

VENETO

VENEZIA VE

benzina 2,062 € gasolio 2,246 €

MAPPA DISTRIBUTORI PIU’ COSTOSI AUTOSTRADE (prezzi in modalità servito)

A1 FIORENZUOLA D’ARDA PC

benzina 2,449 € gasolio 2,589 €

A2 SALERNO-REGGIO CALABRIA – CASTROVILLARI CS

benzina 2,359 € gasolio 2,489 €

A3 NAPOLI-SALERNO – NOCERA SUPERIORE SA

benzina 2,329 € gasolio 2,449 €

A4 VENEZIA-TRIESTE – DUINO-AURISINA TS

benzina 2,448 € gasolio 2,682 €

A5 AOSTA-QUINCINETTO – CHATILLON AO

benzina 2,369 € gasolio 2,509 €

A6 TORINO-SAVONA – MONDOVÌ CN e CARMAGNOLA TO

benzina 2,258 € gasolio 2,399 €

A7 MILANO-SERRAVALLE – NOVI LIGURE AL

benzina 2,429 € gasolio 2,559 €

DIRAMAZIONE A8/A26 – ARSAGO SEPRIO VA

benzina 2,429 € gasolio 2,564 €

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO – CADORAGO CO

benzina 2,384 € gasolio 2,524 €

A10 SAVONA-VENTIMIGLIA – CERIALE SV

benzina 2,399 € gasolio 2,499 €

A11 FIRENZE-PISA – SERRAVALLE PISTOIESE PT

benzina 2,349 € gasolio 2,419 €

A12 GENOVA-SESTRI L.- GENOVA GE

benzina 2,449 € gasolio 2,589 €

A13 BOLOGNA-PADOVA – FERRARA FE

benzina 2,419 € gasolio 2,559 €

A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO- CASTEL SAN PIETRO TERME BO

benzina 2,449 € gasolio 2,589 €

A15 PARMA-LA SPEZIA – BERCETO PR

benzina 2,379 € gasolio 2,519 €

A16 NAPOLI-CANOSA – VALLATA AV

benzina 2,258 € gasolio 2,494 €

A18 MESSINA-CATANIA – TAORMINA ME

benzina 2,319 € gasolio 2,429 €

A19 PALERMO-CATANIA – SCILLATO PA

benzina 2,268 € gasolio 2,509 €

A20 MESSINA-PALERMO – ACQUEDOLCI ME

benzina 2,399 € gasolio 2,579 €

A21 TORINO-PIACENZA – QUATTORDIO AL

benzina 2,549 € gasolio 2,699 €

A22 BRENNERO-MODENA – VADENA BZ

benzina 2,439 € gasolio 2,609 €

A23 PALMANOVA-UDINE – POZZUOLO DEL FRIULI UD

benzina 2,198 € gasolio 2,399 €

A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO – L’AQUILA AQ

benzina 2,379 € gasolio 2,479 €

A25 ROMA-PESCARA – CHIETI CH

benzina 2,199 € gasolio 2,452 €

A27 MESTRE-BELLUNO – CASALE SUL SILE TV

benzina 2,359 € gasolio 2,489 €

A28 PORTOGRUARO-CONEGLIANO – GRUARO VE

benzina 2,489 € gasolio 2,575 €

A30 CASERTA-SALERNO – MARIGLIANO NA

benzina 2,349 € gasolio 2,499 €

A32 TORINO-BARDONECCHIA – SALBERTRAND TO

benzina 2,399 € gasolio 2,499 €

A35 – BreBeMi – CARAVAGGIO BG

benzina 2,309 € gasolio 2,519 €

A55 TANG.LE DI TORINO – PISCINA TO

benzina 2,399 € gasolio 2,524 €

AUTOSTRADA CATANIA-SIRACUSA

benzina 2,349 € gasolio 2,489 €