Codacons: in autostrada gasolio sfiora 2,7 euro

AgenPress. L’inarrestabile corsa dei listini dei carburanti ha portato a nuovi record nei prezzi alla pompa con il gasolio che, in alcuni casi, arriva oggi a sfiorare i 2,7 euro al litro. Lo segnala il Codacons, che sulla base dei dati ufficiali comunicati tra ieri e oggi dagli impianti e pubblicati sull’apposito sito del Mimit ha realizzato una mappa regionale del caro-carburanti.
Per quanto riguarda il self service, i prezzi più alti d’Italia sono praticati da un distributore ubicato a Milano che vende la benzina a 2,635 euro al litro, il gasolio a 2,695 euro al litro, e sempre nel comune di Milano un altro impianto vende il diesel a 2,442 euro/litro.
Il secondo prezzo più alto lo si trova a Pantelleria, dove il gasolio costa 2,599 euro al litro, 2,499 euro/litro la benzina. Al terzo posto si piazzano altre due isole: a Ponza e Isola del Giglio un litro di diesel costa 2,399 euro al litro. La classifica prosegue con Scafati (Sa), dove il gasolio al self costa 2,398 euro/litro, 2,389 euro/litro a Stresa (Vb), 2,380 euro/litro a Procida (Na), 2,349 euro/litro a Simeri Crichi (Cz).
Situazione ancora peggiore in autostrada, dove il Codacons ha analizzato tratta per tratta i prezzi in modalità servito. Qui i listini del gasolio arrivano a sfiorare i 2,7 euro al litro: è il caso della A21 Torino-Piacenza dove oggi un litro di diesel costa 2,699 euro al litro, 2,682 euro/litro sulla A4 Venezia-Trieste. Sulla A22 Brennero-Modena il gasolio costa 2,609 euro/litro.
Per quanto riguarda la benzina, il prezzo più alto al servito si registra sulla A21 (2,549 euro al litro), sulla A28 (2,489 euro al litro), e sulla A1, A12 e A14 (2,449 euro al litro) – sottolinea il Codacons.
Al di là dei casi limite registrati sulla rete urbana e su quella autostradale, i rincari dei listini alla pompa avranno effetti pesanti sulle vacanze estive degli italiani – denuncia l’associazione – In questo periodo dell’anno, infatti, aumentano gli spostamenti delle famiglie e i rifornimenti ai distributori, e per questo il governo deve intervenire con urgenza per calmierare i prezzi di benzina e gasolio adottando un nuovo taglio delle accise da far valere fino a fine agosto, quando ci sarà il controesodo estivo – conclude il Codacons.
MAPPA REGIONALE DISTRIBUTORI PIU’ COSTOSI (modalità self)
ABRUZZO
PESCASSEROLI AQ
benzina 2,069 € gasolio 2,276 €
BASILICATA
CERSOSIMO PZ
benzina 2,100 € gasolio 2,300 €
CALABRIA
SIMERI CRICHI CZ
benzina 2,099 € gasolio 2,349 €
CROTONE
BELVEDERE DI SPINELLO KR
benzina 2,179 € gasolio 2,271 €
CAMPANIA
PROCIDA
benzina 2,170 € gasolio 2,380 €
SCAFATI SA
benzina 2,479 € gasolio 2,398 €
EMILIA ROMAGNA
RIMINI
benzina 2,159 € gasolio 2,299 €
FRIULI VENEZIA GIULIA
UDINE
TARVISIO UD
benzina 2,129 € gasolio 2,269 €
LAZIO
PONZA LT
benzina 2,209 € gasolio 2,399 €
LIGURIA
ROCCHETTA DI VARA SP
benzina 2,059 € gasolio 2,299 €
LOMBARDIA
MILANO MI
benzina 2,635 € gasolio 2,695 €
MARCHE
JESI AN
benzina 2,019 € gasolio 2,239 €
MOLISE
COLLETORTO CB
benzina 1,999 € gasolio 2,199 €
PIEMONTE
STRESA VB
benzina 2,189 € gasolio 2,389 €
PUGLIA
LIZZANO TA
benzina 2,019 € gasolio 2,269 €
SARDEGNA
PORTO TORRES SS
benzina 2,099 € gasolio 2,299 €
SICILIA
PANTELLERIA TP
benzina 2,499 € gasolio 2,599 €
TOSCANA
ISOLA DEL GIGLIO GR
benzina 2,199 € gasolio 2,399 €
TRENTINO ALTO ADIGE
BADIA BZ
benzina 2,029 € gasolio 2,279 €
UMBRIA
MONTEGABBIONE TR
benzina 1,975 € gasolio 2,219 €
VALLE D’AOSTA
BRUSSON AO
benzina 1,999 € gasolio 2,199 €
VENETO
VENEZIA VE
benzina 2,062 € gasolio 2,246 €
MAPPA DISTRIBUTORI PIU’ COSTOSI AUTOSTRADE (prezzi in modalità servito)
A1 FIORENZUOLA D’ARDA PC
benzina 2,449 € gasolio 2,589 €
A2 SALERNO-REGGIO CALABRIA – CASTROVILLARI CS
benzina 2,359 € gasolio 2,489 €
A3 NAPOLI-SALERNO – NOCERA SUPERIORE SA
benzina 2,329 € gasolio 2,449 €
A4 VENEZIA-TRIESTE – DUINO-AURISINA TS
benzina 2,448 € gasolio 2,682 €
A5 AOSTA-QUINCINETTO – CHATILLON AO
benzina 2,369 € gasolio 2,509 €
A6 TORINO-SAVONA – MONDOVÌ CN e CARMAGNOLA TO
benzina 2,258 € gasolio 2,399 €
A7 MILANO-SERRAVALLE – NOVI LIGURE AL
benzina 2,429 € gasolio 2,559 €
DIRAMAZIONE A8/A26 – ARSAGO SEPRIO VA
benzina 2,429 € gasolio 2,564 €
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO – CADORAGO CO
benzina 2,384 € gasolio 2,524 €
A10 SAVONA-VENTIMIGLIA – CERIALE SV
benzina 2,399 € gasolio 2,499 €
A11 FIRENZE-PISA – SERRAVALLE PISTOIESE PT
benzina 2,349 € gasolio 2,419 €
A12 GENOVA-SESTRI L.- GENOVA GE
benzina 2,449 € gasolio 2,589 €
A13 BOLOGNA-PADOVA – FERRARA FE
benzina 2,419 € gasolio 2,559 €
A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO- CASTEL SAN PIETRO TERME BO
benzina 2,449 € gasolio 2,589 €
A15 PARMA-LA SPEZIA – BERCETO PR
benzina 2,379 € gasolio 2,519 €
A16 NAPOLI-CANOSA – VALLATA AV
benzina 2,258 € gasolio 2,494 €
A18 MESSINA-CATANIA – TAORMINA ME
benzina 2,319 € gasolio 2,429 €
A19 PALERMO-CATANIA – SCILLATO PA
benzina 2,268 € gasolio 2,509 €
A20 MESSINA-PALERMO – ACQUEDOLCI ME
benzina 2,399 € gasolio 2,579 €
A21 TORINO-PIACENZA – QUATTORDIO AL
benzina 2,549 € gasolio 2,699 €
A22 BRENNERO-MODENA – VADENA BZ
benzina 2,439 € gasolio 2,609 €
A23 PALMANOVA-UDINE – POZZUOLO DEL FRIULI UD
benzina 2,198 € gasolio 2,399 €
A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO – L’AQUILA AQ
benzina 2,379 € gasolio 2,479 €
A25 ROMA-PESCARA – CHIETI CH
benzina 2,199 € gasolio 2,452 €
A27 MESTRE-BELLUNO – CASALE SUL SILE TV
benzina 2,359 € gasolio 2,489 €
A28 PORTOGRUARO-CONEGLIANO – GRUARO VE
benzina 2,489 € gasolio 2,575 €
A30 CASERTA-SALERNO – MARIGLIANO NA
benzina 2,349 € gasolio 2,499 €
A32 TORINO-BARDONECCHIA – SALBERTRAND TO
benzina 2,399 € gasolio 2,499 €
A35 – BreBeMi – CARAVAGGIO BG
benzina 2,309 € gasolio 2,519 €
A55 TANG.LE DI TORINO – PISCINA TO
benzina 2,399 € gasolio 2,524 €
AUTOSTRADA CATANIA-SIRACUSA
benzina 2,349 € gasolio 2,489 €