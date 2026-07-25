Donald Trump indossa il cappellino rosso “Trump 2028”: “È questa la mia intenzione”

AgenPress. Donald Trump torna a far parlare di sé con un gesto destinato ad alimentare il dibattito politico negli Stati Uniti. L’ex presidente ha infatti indossato un cappellino rosso con la scritta “Trump 2028”, lasciando intendere, almeno simbolicamente, la volontà di puntare a un terzo mandato alla Casa Bianca.

L’episodio è avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, dove Trump ha concluso il suo intervento, durato poco più di un’ora, con dichiarazioni che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

«È questa la mia intenzione. E questa è… la mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. Ci divertiremo un po’. Ho vinto. Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo», ha affermato il Trump tra gli applausi dei suoi sostenitori.

Le parole dell’ex presidente arrivano mentre continua il dibattito sulla possibilità di una sua nuova candidatura. Va tuttavia ricordato che il 22° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti stabilisce che nessuna persona possa essere eletta presidente per più di due mandati. Per questo motivo, un eventuale terzo mandato richiederebbe una modifica della Costituzione, un percorso estremamente complesso che necessita dell’approvazione del Congresso e della ratifica da parte degli Stati.

Il cappellino “Trump 2028”, già diventato un simbolo tra i sostenitori dell’ex presidente, viene interpretato da molti come una provocazione politica e un messaggio rivolto alla sua base elettorale. Resta da capire se le dichiarazioni siano da considerare una battuta, una strategia comunicativa o l’inizio di una nuova campagna politica destinata ad alimentare il confronto negli Stati Uniti.