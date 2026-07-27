Unione Naz. Consumatori: gasolio, taglio accise insufficiente

AgenPress. “Taglio insufficiente. Hanno partorito un topolino” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la riduzione delle accise sui carburanti deciso oggi dal Governo.

“Una diminuzione del tutto inadeguata. Se era giusto diversificare lo sconto tra gasolio e benzina, come abbiamo chiesto fin da marzo, è ovvio che non scontare affatto la benzina è vergognoso visto che oggi in autostrada è venduta a 2,071, il prezzo più alto da quando è scoppiata la crisi in Medio Oriente il 28 febbraio, un record che non si aveva dal 29 settembre 2023. Quanto al gasolio, interpretando le parole del ministro Giorgetti come uno sconto sulle accise di 14 cent al litro, 17,08 con l’Iva al 22%, significa che, considerando i prezzi medi resi noti oggi dal Mimit, domani, nell’ipotesi di prezzi industriali costanti, il gasolio in modalità self service in autostrada scenderà da 2,255 di oggi a 2,084 euro mentre nella rete stradale passerà da 2.185 a 2,014. In entrambi i casi il gasolio resterà sopra i 2 euro e si risparmieranno appena 8 euro e 54 cent per un pieno di 50 litri” prosegue Dona.

“Insomma, oltre a essere un intervento tardivo, con pesanti ripercussioni sull’inflazione di luglio, si poteva e si doveva fare di più. Avevamo chiesto, infatti, 25 cent al litro per il gasolio e 15 cent al litro per la benzina. Se per farlo bisognava alzare le accise sui tabacchi, andavano aumentate, sia per le sigarette che per il tabacco che per i liquidi delle sigarette elettroniche: tutti prodotti nocivi per la salute, quindi più sono tassati meglio è” conclude Dona.

Tabella: effetto del taglio delle accise sui prezzi medi Mimit in modalità self service

CARBURANTE Prezzo medio di oggi 27/07/26 (in euro) Prezzo medio di domani (in euro) Risparmio x pieno da 50 litri (in euro) Gasolio strade 2,255 2,084 -8,54 Benzina strade 2,071 2,071 0,00 Gasolio autostrade 2,185 2,014 -8,54 Benzina autostrade 1,982 1,982 0,00

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit