Incontro Nordio-Alemanno, focus sulle carceri

AgenPress. Il Guardasigilli Carlo Nordio ha ricevuto al Ministero della Giustizia in via informale Gianni Alemanno, accompagnato dal legale, Edoardo Albertario.
Durante l’incontro sono stati trattati vari temi: la situazione delle carceri italiane, nell’ottica dell’esperienza dello stesso Alemanno; i benefici delle attività trattamentali per i detenuti; le criticità del sovraffollamento; la verifica del sistema di calcolo degli spazi nelle celle, suggerita dallo stesso Alemanno e oggetto di studio da parte del Ministero.
L’incontro si è svolto in un clima di attenta condivisione dei temi e reciproca soddisfazione.