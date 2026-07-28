Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?”

AgenPress. Dopo oltre vent’anni al timone di “Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli si prepara a lasciare uno dei programmi più longevi e riconoscibili della televisione italiana. Il volto della giornalista romana è stato per anni il simbolo della trasmissione di Rai 3 dedicata ai casi di persone scomparse, alle inchieste e alle storie di famiglie in cerca di risposte.

Per raccogliere un’eredità così importante, la Rai ha scelto la strada della continuità interna. Il nome è quello di Raffaella Griggi, giornalista già legata alla redazione di “Chi l’ha visto?” e considerata una delle figure più vicine alla macchina del programma.

La scelta di un volto già conosciuto dal pubblico rappresenterebbe una precisa linea editoriale: mantenere lo stile e l’identità di una trasmissione che negli anni ha costruito un rapporto diretto con i telespettatori, spesso protagonisti attraverso segnalazioni e testimonianze. La nuova conduttrice avrebbe quindi il compito delicato di proseguire un percorso fatto di cronaca, sensibilità e attenzione verso le persone coinvolte nei casi raccontati.

Giornalista genovese, Raffaella Griggi ha maturato la sua esperienza nel mondo dell’informazione televisiva, lavorando anche dietro le quinte del servizio pubblico. La sua conoscenza della struttura di “Chi l’ha visto?” potrebbe essere uno dei motivi principali che hanno portato il suo nome ai vertici delle valutazioni Rai.

Il passaggio di consegne non sarebbe quindi una rivoluzione, ma un cambio generazionale all’interno dello stesso ambiente professionale. Una scelta pensata per preservare il rapporto con lo storico pubblico del programma e affrontare una nuova fase senza modificare la natura della trasmissione.

Sostituire Federica Sciarelli non sarà un compito semplice. Dal suo arrivo alla guida del programma, la giornalista ha trasformato “Chi l’ha visto?” in un punto di riferimento per chi cerca informazioni su persone scomparse e casi irrisolti, diventando una presenza familiare per milioni di spettatori.

La nuova conduttrice dovrà confrontarsi con un’eredità fatta non solo di ascolti, ma soprattutto di fiducia: quella costruita negli anni tra la redazione, le famiglie degli scomparsi e il pubblico.