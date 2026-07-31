Partita ufficialmente da Roma la “Carovana del Cuore 2026”

Oltre 100 giorni di viaggio in tutta Italia dedicati alla prevenzione e alla salute mentale di bambini e adolescenti

AgenPress. Si è svolta nella giornata di ieri, giovedì 30 Luglio, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio la cerimonia di inaugurazione della nuova edizione della Carovana del Cuore 2026, la storica campagna nazionale di sensibilizzazione promossa da Fondazione Patrizio Paoletti. Davanti a un simbolico van arancione parcheggiato nel cuore della Capitale, istituzioni, esperti, volontari e cittadini si sono riuniti per dare il via a un viaggio straordinario di oltre 100 giorni volto a portare la cultura della prevenzione e dell’educazione emotiva in tutta Italia.

L’edizione di quest’anno accende i riflettori su una delle emergenze sociali più urgenti del nostro tempo: la salute mentale in età evolutiva. Ansia, depressione, isolamento sociale, dipendenze digitali e difficoltà relazionali rappresentano infatti un fenomeno in costante e preoccupante crescita, confermato dai dati allarmanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui un giovane europeo su cinque convive con un disturbo della salute mentale e il suicidio costituisce la seconda causa di morte tra i 15 e i 19 anni.

L’Inaugurazione in Campidoglio e il Confronto Istituzionale

Ad aprire i lavori alle ore 12:00, moderati da Luca Galloni (Segretario particolare del Sindaco Metropolitano Roberto Gualtieri), sono stati i saluti istituzionali e gli interventi delle autorità presenti. Nel corso del dibattito, l’attenzione si è focalizzata sulla necessità di fare rete tra istituzioni, enti locali e Terzo Settore per arginare il disagio giovanile, con gli interventi del Senatore Franco Zaffini (Presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato della Repubblica), Tiziana Biolghini (Consigliera metropolitana di Roma Capitale delegata alle Politiche Sociali), Senatore Guido Quintino Liris ( Capogruppo Commissione Bilancio), On. Luciano Ciocchetti ( Vice Presidente XII Commissione Affari Sociali ).

Entrando nel cuore della tematica, Patrizio Paoletti, Fondatore della Fondazione e ideatore della Carovana del Cuore, ha posto l’accento sulle nuove emergenze educative affermando che «in Italia aumentano in modo allarmante il gioco d’azzardo tra i giovanissimi e le dipendenze da web e social media, con conseguenze devastanti sull’equilibrio emotivo e relazionale. La scuola e la famiglia da sole non bastano: serve un’alleanza educativa più ampia, che coinvolga tutti. Ogni giorno conta». In chiusura dei lavori, Gianni Bernardi, Presidente della Fondazione Patrizio Paoletti, ha voluto rimarcare il valore storico e prospettico dell’iniziativa, dichiarando: «La Carovana del Cuore incarna perfettamente la nostra missione ventennale: unire ricerca scientifica, pedagogia e azione sociale per promuovere la salute globale. Portare questo messaggio in tutta Italia significa costruire legami autentici e diffondere una cultura della cura e della prevenzione».

Un’Alleanza Educativa per il Benessere delle Nuove Generazioni

Nel corso della presentazione del progetto è stato ribadito come l’urgenza di rafforzare le politiche dedicate alla salute mentale trovi eco anche a livello internazionale, richiamando la recente Dichiarazione di Parigi (giugno 2025) sottoscritta da 31 Paesi. La Carovana risponde a questa chiamata scendendo direttamente sul territorio: dal 1° agosto al 20 novembre 2026, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il mezzo itinerante attraverserà Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Veneto.

In ogni tappa, i volontari di Fondazione Patrizio Paoletti – riconoscibili dalle tradizionali magliette e cappellini arancioni – incontreranno cittadini, famiglie, educatori e amministrazioni locali. Attraverso momenti di ascolto, attività informative e divulgative focalizzate sulle competenze socio-emotive, l’obiettivo è costruire comunità resilienti e consapevoli, capaci di riconoscere precocemente il disagio emotivo e promuovere relazioni sane.

La mattinata in Campidoglio si è conclusa alle ore 13:15 con la tradizionale cerimonia simbolica di avvio: il taglio del nastro, la presentazione ufficiale del mezzo itinerante e, alle ore 13:30, la partenza ufficiale della campagna che segna l’inizio di questo rilevante percorso di salute globale.