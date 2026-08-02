Bologna, Borgonzoni: la strage resta una ferita per il Paese

AgenPress. “Nel giorno in cui ricorre il quarantaseiesimo anniversario della strage, da bolognese che ben sa dove si trovava in quel momento, come ogni bolognese, il mio pensiero va ancora una volta alle vittime e ai loro familiari. Uno dei più gravi attentati della storia repubblicana che resta ancora oggi una ferita che lo Stato ha il dovere di non lasciare mai cadere nell’oblio.
Il ricordo delle vittime non può essere un gesto rituale, ma un impegno concreto e continuo, soprattutto in questo momento storico. Quanto accaduto deve essere un monito costante contro ogni forma di violenza e terrorismo”.
Così in una nota il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.