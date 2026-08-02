Conte: “46 anni fa la strage neofascista alla stazione di Bologna colpì al cuore la nostra Repubblica”

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AgenPress. 46 anni fa la strage neofascista alla stazione di Bologna colpì al cuore la nostra Repubblica: 85 vittime innocenti, oltre 200 feriti, un’intera comunità segnata per sempre.
Il primo pensiero va ai familiari, che con coraggio e tenacia non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia. È anche grazie alla loro determinazione se si è andati avanti verso la verità storica e giudiziaria su quella stagione di terrore e sui depistaggi che hanno cercato di occultarla.
La memoria è un dovere civile. Difenderla significa respingere ogni tentativo di riscrivere la storia e custodire i valori democratici su cui si fonda la nostra Repubblica.
E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del M5S Giuseppe Conte.
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