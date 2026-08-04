Previsioni Meteo del 5 Agosto 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 5 Agosto 2026.

AL NORD – Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con sole prevalente. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sui settori alpini e localmente in Appennino, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo residue piogge sulle Alpi.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora dalla serata con fenomeni in generale esaurimento ed ampie schiarite associate.

AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo asciutto al mattino al Sud e sulle Isole con sole prevalente. Nel pomeriggio poco da segnalare salvo locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi interni. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e massime stazionarie o in lieve rialzo al Nord e al Sud.