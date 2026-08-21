Chi sono i “Dublinanti” e perchè si chiamano così

AgenPress. I Dublinanti sono i richiedenti asilo che, secondo il Regolamento di Dublino, devono presentare la loro domanda di protezione internazionale nello Stato europeo considerato responsabile del loro caso. Il termine deriva proprio dal Regolamento di Dublino, un insieme di norme dell’Unione Europea che stabilisce quale Paese debba occuparsi di una richiesta di asilo.

Quando una persona arriva in Europa e chiede asilo, non è sempre il Paese in cui presenta la domanda a essere responsabile della sua procedura. Il sistema di Dublino stabilisce alcuni criteri per individuare lo Stato competente.

Per esempio, può essere responsabile il Paese in cui il richiedente è entrato per la prima volta nell’Unione Europea, soprattutto quando le autorità di quel Paese hanno registrato le sue impronte digitali. In altri casi, possono essere importanti l’esistenza di familiari già presenti in uno Stato europeo o il possesso di un visto o di un permesso di soggiorno.

Il termine viene utilizzato soprattutto per descrivere i migranti che si trovano in un Paese europeo diverso da quello considerato responsabile della loro domanda di asilo. Se, per esempio, una persona ha presentato una richiesta di protezione in Italia, ma secondo le regole europee un altro Stato è responsabile della sua domanda, può essere avviata una procedura per trasferirla in quello Stato.

È importante però ricordare che “Dublinante” non indica una nazionalità né una categoria di persone con caratteristiche particolari. È un termine legato alla situazione amministrativa e giuridica della persona.

Le autorità verificano diversi elementi per stabilire quale Stato sia responsabile. Un ruolo importante è svolto dal sistema europeo che raccoglie le impronte digitali dei richiedenti asilo e di alcune categorie di persone che attraversano irregolarmente le frontiere.

Se viene stabilito che un altro Paese è competente, lo Stato in cui si trova il richiedente può chiedere a quel Paese di riprenderlo o di accoglierlo. Se la richiesta viene accettata e le condizioni previste dalla normativa sono rispettate, può essere organizzato il trasferimento.

Il richiedente, tuttavia, ha dei diritti durante la procedura e può, in determinate circostanze, contestare la decisione di trasferimento.

Il sistema è stato spesso criticato perché può creare una forte pressione sui Paesi che si trovano alle frontiere esterne dell’Unione Europea, come Italia, Grecia e altri Stati mediterranei. Questi Paesi possono ricevere un numero elevato di persone che arrivano via mare o attraverso le frontiere terrestri.

Un’altra questione riguarda i trasferimenti: non sempre è semplice stabilire quale Paese debba occuparsi di una persona e, in alcuni casi, i trasferimenti possono essere difficili da realizzare.

Per questo motivo, negli ultimi anni l’Unione Europea ha lavorato a una riforma del sistema comune di asilo, con l’obiettivo di distribuire più equamente le responsabilità tra gli Stati membri.

I Dublinanti sono quindi persone che si trovano coinvolte nelle procedure previste dal sistema europeo di Dublino per determinare quale Stato sia responsabile della loro richiesta di protezione internazionale. Non si tratta di una categoria etnica o nazionale, ma di una definizione legata alla procedura di asilo.

Capire chi sono i Dublinanti è importante per comprendere meglio il fenomeno delle migrazioni in Europa e il funzionamento delle politiche europee sull’immigrazione e sull’asilo.