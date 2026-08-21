Sette Paesi hanno esortato Israele a porre fine all’espansione degli insediamenti in Cisgiordania

AgenPress. Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Canada e Norvegia hanno esortato Israele a “porre fine all’espansione degli insediamenti in Cisgiordania” e a “ritirare immediatamente” il bando di gara annunciato questa settimana per la costruzione di oltre 1.200 immobili nell’ambito del cruciale progetto E1.

“In un momento in cui la Cisgiordania sta vivendo una grave instabilità, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni contro i civili e severe restrizioni all’economia palestinese, questa decisione è ancora più preoccupante”, hanno sottolineato i governi dei sette Paesi in una dichiarazione congiunta.

“L’insediamento E1 comprometterà le prospettive di una soluzione a due Stati, creando una spaccatura lungo la Cisgiordania e influenzando la continuità territoriale dei territori palestinesi”, ha aggiunto.

“L’E1 dividerebbe in due la Cisgiordania, separerebbe le comunità palestinesi del nord da quelle del sud e isolerebbe ulteriormente Gerusalemme Est dal territorio palestinese. Ciò minerebbe seriamente la fattibilità della soluzione a due Stati”, ha affermato il ministro degli Esteri belga Maxime Prevost .

“Gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati sono illegali secondo il diritto internazionale. Invito il governo di Israele a ritirare i bandi di gara, a sospendere il progetto E1 e a porre fine all’espansione degli insediamenti”, ha aggiunto Prevost.

Il governo israeliano ha approvato il programma E1 nell’agosto del 2025, che prevede la costruzione di circa 3.400 abitazioni in Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele dal 1967, in un’area di 12 chilometri quadrati tra l’insediamento di Maale Adumim e Gerusalemme Est.

Secondo quanto riportato dall’organizzazione non governativa israeliana Peace Now e dalla stampa israeliana, il Ministero dell’Edilizia abitativa israeliano ha annunciato martedì l’avvio della procedura di gara per la costruzione di oltre 1.200 abitazioni nell’ambito del progetto. Le parti interessate hanno tempo fino al 19 ottobre per presentare le offerte, ovvero otto giorni prima delle elezioni parlamentari.

Anche i governi europei ritengono che le decisioni di espandere gli insediamenti continueranno a “minare la posizione di Israele sulla scena internazionale”. L’avvio della procedura di gara per il progetto di costruzione dell’insediamento E1 è “inaccettabile”, insistono.