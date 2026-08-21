Messico: quattro morti dopo una partita di calcio amatoriale

AgenPress. Quattro giovani sono stati uccisi da uomini armati poco dopo aver partecipato a una partita di calcio amatoriale in una comunità rurale del Messico. La procura dello stato di Guanajuato ha chiarito che la strage è stata commessa, mercoledì, nel villaggio di Malvas, che conta circa 1.500 abitanti.

La polizia ha affermato che sette giovani, provenienti da comunità limitrofe, stavano lasciando lo stadio dopo aver assistito a una partita di calcio quando sono stati avvicinati dagli aggressori, che al momento rimangono non identificati.

Dopo un inseguimento, quattro giovani sono stati uccisi e a altri tre sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco.

Il movente degli omicidi non è ancora chiaro. La zona è controllata dai cartelli della droga e Guanajuato è tra gli stati messicani più colpiti dalla violenza legata alla presenza della criminalità organizzata.

A gennaio, undici persone sono state uccise e altre dodici ferite quando un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco contro i partecipanti a una partita di calcio a San Francisco del Rincon, sempre nello stato di Guanajuato.