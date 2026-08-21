Alaska: otto morti nello schianto di un aereo charter

AgenPress. Otto persone sono morte dopo che un aereo charter si è schiantato presso una remota stazione radar militare nell’Alaska occidentale, ha dichiarato il Comando dell’Alaska dell’esercito statunitense.

Un Cessna 441 della Security Aviation, compagnia di charter aereo con sede ad Anchorage, si è schiantato a ovest dell’aeroporto di Cape Newenham, in Alaska – ha affermato un portavoce della Federal Aviation Administration.