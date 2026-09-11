Venezia 83: Borgonzoni incontra Azmeri Haque Badhon, aggredita a Mestre, “difesa delle donne deve essere impegno quotidiano di tutti”

AgenPress. “Oggi ho voluto incontrare personalmente Azmeri Haque Badhon. L’ho fatto da rappresentante delle Istituzioni, ma prima ancora da donna. Quanto le è accaduto mi ha profondamente colpita: nessuno deve subire violenza o minacce per le proprie idee, per il proprio impegno, per la propria libertà.

La mia solidarietà non va solo a lei ma anche a tutte quelle donne che non hanno il coraggio, la possibilità o gli strumenti per denunciare e ribellarsi ai soprusi, nonostante vivano in uno Stato libero come l’Italia. In un momento storico in cui c’è chi ipotizza di fare passi indietro sul fronte dell’aborto e della legge 194, di togliere il reato di femminicidio, ribadiamo con forza che l’impegno contro la violenza sulle donne non è fatto di provvedimenti spot, ma è un processo culturale quotidiano, da portare avanti in particolare per le nuove generazioni, che devono crescere consapevoli che ogni forma di intimidazione e aggressione verso una donna è inaccettabile e va denunciata”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, dopo l’incontro con Azmeri Haque Badhon alla Mostra del Cinema di Venezia.