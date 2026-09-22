Il lato oscuro del Cinema cala su Cinecittà World: il mese di ottobre è un Halloween da brividi per tutti

AgenPress. Da sabato 3 ottobre, a Cinecittà World si alza il sipario rosso sull’Halloween più spaventoso di sempre: per tutto il mese, fino al 1° novembre, il Parco dove il Cinema prende vita si trasforma in un gigantesco set da brivido, popolato da centinaia di creature spettrali che si aggirano tra imponenti scenografie, atmosfere da incubo e allestimenti ispirati ai grandi cult cinematografici dell’horror, tra zucche e covoni di fieno nella suggestiva Halloween Street. Un viaggio tra nuove attrazioni, spettacoli a tema ed eventi speciali con 7 novità per tutti i tipi di paura: dagli adulti ai bambini, dai ragazzi alle famiglie, ognuno può scegliere il giusto grado di adrenalina in base alle proprie esigenze. Il gran finale arriva il weekend del 31 ottobre, quando la festa continua fino a tarda notte tra live show, cene a tema, musica e dj set.

Per i più temerari, la novità 2026 è The Haunted Theatre, un vecchio teatro di Broadway dove, dal 1930, si aggirano anime dannate sospese tra la vita e la morte. Un nuovo percorso horror che invita gli ospiti a trovare il coraggio di varcare la soglia e affrontare l’incognito. Il terrore raddoppia anche nelle nuove stanze della Horror House, una immersione cinematografica a tema, tra scenografie, ambientazioni da incubo e incontri ravvicinati con attori in carne e ossa. Per chi preferisce discese al buio sulle montagne russe, c’è Inferno, il roller coaster indoor che conduce direttamente nei gironi danteschi.

La grande novità della stagione è dedicata ai più piccoli: Spooky Town Playground, il più grande playground al coperto con attori dal vivo, dove il gioco incontra le atmosfere di Halloween in un’esperienza pensata per esorcizzare le piccole paure e trasformarle in divertimento. Riusciranno i piccoli visitatori a trovare il coraggio di salire fino al quarto piano? Nel Villaggio Piccoli Brividi li aspettano labirinti di paglia, zucche, alberi magici, casette di caramelle e mele stregate, insieme al Truccabimbi per trasformarsi nel mostriciattolo preferito, circondati da streghe e fantasmini.

Halloween Horror Stories e Funeral Party trasformano il Parco in un vero set fotografico da brivido, con scenografie tematizzate pensate per diventare lo sfondo della foto di Halloween più spettacolare.

Ricco anche il palinsesto degli spettacoli a tema che animerà il Parco per tutto il mese: dal Welcome al Goodbye Show, dall’irriverente Ciak, si muore dal ridere! a The Last Night Horror Show, l’esilarante musical liberamente ispirato all’iconico The Rocky Horror Pictures Show. E ancora, il Far West Show con La Leggenda di Black Town e i picchi di adrenalina con lo stunt show Motori, Ciak … Azione!

Gran finale il weekend del 31 ottobre per festeggiare insieme la notte più spaventosa dell’anno fino a notte fonda.