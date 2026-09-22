Boccia (PD): “Tetti agli stranieri? È solo propaganda. Valditara inadeguato”

AgenPress. “Se il problema è la lingua, la risposta è insegnare l’italiano. Se il problema riguarda mille classi su 300mila, interveniamo su quelle mille classi aumentando gli insegnanti, i mediatori e il tempo scuola: questa si chiama politica. Dire ‘stranieri’ con quella foga e costruirci sopra uno scontro identitario si chiama propaganda”.

Lo ha dichiarato Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato, intervenendo oggi a “Corrente Alternata” condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio, parlando della proposta sui tetti agli alunni stranieri nelle classi italiane.

“Quando sento un ministro dell’Istruzione parlare di ‘fuga dei bianchi’, penso che si sia oltrepassato un confine. Il ministro Valditara, anziché aumentare lo scontro sociale, faccia bene il ministro, visto che è inadeguato”, ha aggiunto Boccia.