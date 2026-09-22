Giustizia tributaria, nominata la Commissione esaminatrice del concorso per 180 magistrati tributari

AgenPress. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ha deliberato oggi la nomina della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di n. 180 posti di magistrato tributario, approvato con Decreto del direttore generale del Dipartimento della giustizia tributaria del primo luglio 2026.

“Non posso che esprimere la mia grande soddisfazione per la nomina, avvenuta oggi all’unanimità, della Commissione d’esame per il secondo concorso per magistrato tributario. Voglio ringraziare tutti i consiglieri del Cpgt per il lavoro svolto. Formulo quindi i miei migliori auguri, anche a nome di tutto il Consiglio, di buon lavoro ai componenti della Commissione e al suo presidente, il dottor Roberto Proietti, magistrato tributario di grande esperienza e di indiscussa professionalità”, ha dichiarato la Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, On. Avv. Carolina Lussana.

La Commissione è composta da 29 componenti, oltre al presidente: 20 magistrati o giudici tributari con almeno 15 anni di anzianità, 4 professori in materie giuridiche e d’esame, 2 avvocati e 2 dottori commercialisti. Il Presidente della Commissione è Roberto Proietti, presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Ne fanno parte, in qualità di professori, Nicola Fortunato e Alessandro Giovannini, titolari per il diritto tributario, e Domenico Apicella e Raffaele Picaro, titolari per le altre materie concorsuali. Sono supplenti Carmela Perago, Daniele Piva, Alessia Vignoli e Marco Greggi.

Per i commercialisti, i componenti titolari sono Rosa D’Angiolella e Vincenzo Laudiero, mentre i supplenti sono Fernando Caldiero e Anna Francesca Renata Baldassari. Per gli avvocati, i titolari sono Enrico Caratozzolo e Salvatore Palillo, mentre i supplenti sono Giuseppe Di Stefano e Rosario Calì.

La componente dei magistrati titolari è formata da Antonietta Donzella, Donatella Salari, Cristiano Baldi, Elisabetta Garzo, Paola Crisanti, Alberto Landolfi, Rosangela Viteritti, Roberta Cicchese, Giuseppe Domenico Caruso, Maria Teresa Onorato, Chiara Serafini, Antonio De Lorenzi, Angela Arena, Massimiliano Balloriani, Gianluigi Dettori, Antonio Ruscito, Amerigo Palma, Oreste Mario Caputo, Massimo Urbano e Domenico Canosa.

I magistrati supplenti sono Marco Ghionni Crivelli Visconti, Baldovino De Sensi, Eugenio Forgillo, Giuseppe Gambardella, Michele De Maria, Alberto Nicola Filardo, Angela Tursi, Alessandro Rossato, Michele Magliuolo, Ilenia Miccichè, Maria Teresa Moscatelli, Anna Maria La Marra, Maria Grazia Caserta, Emanuela Loria, Patrizia Filomena Rosa, Cristina Midulla e Antonio Maruccia.