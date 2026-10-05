Medvedev perde la testa, colpito uno spettatore con la pallina. Djokovic vola in finale

AgenPress. Il russo colpisce uno spettatore con una pallina e viene squalificato. Sotto 7-5, 5-3, 15-15, Medvedev ha scagliato la pallina verso le tribune dopo un gesto di stizza. Lo spettatore, colpito al volto, ha lasciato il campo tenendosi l’occhio sinistro. Il giudice di sedia ha estratto il cartellino rosso.

Semifinale interrotta nel modo più inatteso a Pechino. Daniil Medvedev è stato squalificato dopo aver colpito un tifoso con una pallina, regalando di fatto a Novak Djokovic l’accesso alla finale.

Il russo aveva appena perso il primo set per 7-5 e, nel secondo, era sotto 5-3. Sul 15-15 è arrivato il momento che ha cambiato completamente la partita: in uno dei suoi momenti di nervosismo, Medvedev ha scagliato una pallina verso il pubblico alle sue spalle.

La pallina ha colpito al volto uno spettatore, che poco dopo ha lasciato la tribuna tenendosi l’occhio sinistro. Un episodio che non è passato inosservato e che ha portato il giudice di sedia a prendere la decisione più severa: cartellino rosso e squalifica per Medvedev.

La decisione ha così consegnato a Novak Djokovic un posto nell’atto conclusivo del torneo. Per il serbo è un ritorno importante in una finale, dopo quella disputata agli Australian Open lo scorso gennaio.

Una semifinale che sembrava ancora aperta sul campo si è trasformata in pochi istanti in un episodio destinato a far discutere. Per Medvedev, una reazione di rabbia è costata l’eliminazione; per Djokovic, invece, significa ritrovare una finale senza dover completare la partita.