AgenPress. Le recenti dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo cui il fascismo sarebbe stato voluto dal popolo e le elezioni del 1924 ne avrebbero confermato la volontà, impongono una riflessione storica e politica. La Russa ha sostenuto che gli italiani avrebbero scelto il fascismo, pur «sbagliando», arrivando a considerare legittime quelle elezioni, «brogli o non brogli».

Ma la storia non può essere ridotta a un risultato elettorale, ignorando le condizioni di violenza e repressione nelle quali si affermò la dittatura.

Mussolini non arrivò al governo attraverso una libera competizione democratica: fu nominato presidente del Consiglio dal re Vittorio Emanuele III il 30 ottobre 1922, dopo la Marcia su Roma. Le elezioni del 6 aprile 1924 si svolsero con Mussolini già al governo, dopo l’approvazione della legge Acerbo, in un clima di intimidazioni, aggressioni e violenze squadriste.

Basta rileggere il discorso di Giacomo Matteotti alla Camera del 30 maggio 1924 per comprendere cosa accadde: candidati aggrediti, elettori intimiditi, oppositori perseguitati e libertà politiche sistematicamente violate. Matteotti ebbe il coraggio di denunciare quelle violenze e per questo fu rapito e assassinato il 10 giugno 1924.

Il fascismo non fu un progetto di emancipazione popolare, ma un regime che si affermò reprimendo le organizzazioni dei lavoratori e soffocando le conquiste sociali ottenute attraverso anni di lotte. Fu sostenuto da quei settori industriali e agrari che vedevano nell’organizzazione sindacale, nelle rivendicazioni salariali e nella forza del movimento operaio un ostacolo ai propri interessi e privilegi. La violenza squadrista, la distruzione delle Camere del Lavoro, la soppressione dei sindacati liberi e l’eliminazione delle Commissioni interne non furono episodi isolati, ma tappe di un progetto preciso: cancellare il conflitto sociale, impedire ai lavoratori di organizzarsi e imporre un sistema nel quale il lavoro fosse subordinato al potere economico e politico.

In questo quadro si colloca il Patto di Palazzo Vidoni del 2 ottobre 1925, con il quale venne riconosciuto il monopolio della rappresentanza sindacale fascista nei rapporti con gli industriali, escludendo i sindacati liberi e cancellando le Commissioni interne. Fu un colpo durissimo all’autonomia dei lavoratori e alla possibilità di scegliere liberamente i propri rappresentanti. Seguirono la legislazione sindacale del 1926 e la definitiva subordinazione del sindacato al regime.

Fu un ventennio di repressione, censura, persecuzione degli oppositori e cancellazione delle libertà. Nel 1938 arrivarono le leggi razziali, con la discriminazione e la persecuzione dei cittadini italiani ebrei, privati dei diritti e successivamente deportati.

Infine arrivò la guerra. Circa 450.000 italiani persero la vita tra militari e civili. Giovani mandati a morire su fronti lontani, famiglie distrutte, città bombardate, fame, deportazioni e un Paese ridotto in macerie. Questo fu il prezzo delle promesse di grandezza del fascismo: morte, miseria e disperazione.

La Repubblica e la Costituzione nacquero dalla Resistenza, dal sacrificio di donne e uomini che si opposero alla dittatura e riconquistarono la libertà, la democrazia e la dignità del lavoro. L’articolo 1 afferma che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro; l’articolo 39 sancisce la libertà dell’organizzazione sindacale. Conquiste che non possiamo considerare scontate.

Il fascismo va giudicato per ciò che ha concretamente rappresentato e realizzato: la distruzione della democrazia, la repressione del movimento operaio, la negazione dei diritti, la discriminazione e la subordinazione del lavoro. Non si può parlare di volontà popolare quando la libertà di organizzarsi, dissentire e scegliere viene soppressa dalla violenza e dalla dittatura.

Chi ricopre le più alte cariche dello Stato ha il dovere di custodire questa memoria, senza ambiguità e senza tentativi di riabilitazione.

Il fascismo non fu benessere, ma sopraffazione. Non fu libertà, ma dittatura. Non fu emancipazione del lavoro, ma subordinazione dei lavoratori. Non fu grandezza, ma violenza, miseria e guerra.

Difendere la verità storica significa difendere la democrazia, la libertà, la giustizia sociale, l’autonomia sindacale e la dignità di chi lavora. Perché la storia non si riscrive per convenienza politica e la memoria non si cancella.

Massimo Braccini – Segretario Generale FIOM Livorno e Grosseto.