AgenPress. “Oggi, in Aula Paolo VI, non abbiamo semplicemente servito un pasto caldo a oltre 1.300 persone: abbiamo costruito un momento autentico di ascolto, vicinanza e dignità, celebrando insieme il senso più vero dell’Umanità”. Sono le parole di Rosario Valastro, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, al termine del tradizionale pranzo con i poveri in Vaticano, offerto quest’anno proprio dalla CRI alla presenza di Papa Leone XIV.

“Le parole con cui il Santo Padre ha annunciato il pranzo nel corso dell’Angelus sono un potente richiamo alla cura di chi è più fragile”, ha continuato il Presidente della CRI. “Papa Leone ha auspicato che questo evento sia il segno di uno stile quotidiano, lo stile della condivisione fraterna, che non lascia nessuno solo nel bisogno. Questo è quello che la Croce Rossa fa ogni giorno in tutto il Paese grazie a più di 150 mila Volontarie e Volontari impegnati a supportare chi ha bisogno e il ringraziamento del Pontefice per l’impegno profuso nell’organizzazione del pranzo è per noi un onore e uno stimolo a continuare nella buona opera che ci vede impegnati al fianco dei più vulnerabili”, ha affermato Valastro.

“È stata davvero una grande emozione essere nuovamente in mezzo alla gente, in Aula Paolo VI, due anni dopo il pranzo che preparammo e servimmo alla presenza dell’allora Pontefice, Papa Francesco – ha ricordato Valastro. Oggi voglio ringraziare il Santo Padre, Papa Leone XIV, per aver voluto condividere con noi questo momento di comunione e solidarietà. E voglio ringraziare di cuore gli oltre 450, tra Volontarie, Volontari e personale dipendente, che hanno lavorato senza sosta da giovedì sera nelle cucine del nostro Centro Operativo e poi servito i pasti, accompagnati dalle note della nostra Fanfara. Il loro impegno è la dimostrazione più vera di cosa significhi essere Croce Rossa. Questa giornata serve a ricordare a tutti, noi per primi, ciò che unisce i volontari di ogni parte del mondo: il gesto semplice della mano tesa, lo spirito di servizio che ci rende umani tra gli umani. Oggi è un giorno speciale, ma il nostro impegno non inizia né finisce qui: le donne e gli uomini della Croce Rossa Italiana sono in campo ogni giorno dell’anno, ovunque vicini ai più vulnerabili, per intercettare le fragilità e impegnarsi in prima persona nella comunità”.