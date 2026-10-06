Labocetta (Polo Sud): “Nicola Cosentino non beneficerà di sconti di pena”

AgenPress. “Nicola Cosentino non beneficerà di sconti di pena. Lo ha deciso la Corte di Cassazione annullando senza rinvio la sentenza emessa in tal senso dalla Corte di Appello. Al di là dei tecnicismi giudiziari, che neanche osiamo sfiorare, il vero dato di fatto è che Cosentino è stato inghiottito dalla infernale macchina della giustizia per un reato, il concorso esterno in associazione mafiosa, che non esiste nel nostro Codice penale e che non ha eguali in nessun Paese al mondo.

Un’aberrazione giuridica, il cui insopportabile peso, però, non può essere scaricato sulla magistratura bensì su una politica invigliacchita e impaurita che da anni si rifiuta di perimetrare tale reato, col risultato, ancor più aberrante, di condotte analoghe valutate e sanzionate con criteri opposti: a volte con l’assoluzione, altre – è il caso di Cosentino – con lungo carcere e gogna perenne. A questo punto, ci chiediamo solo quanto tempo ancora dovranno aspettare i suoi cari prima di poterlo riabbracciare”.

Lo ha dichiarato l’on. Amedeo Laboccetta, presidente di “Polo Sud”.