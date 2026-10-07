7 ottobre, Scurria (FDI): “Gualtieri chiarisca sua posizione. Sul terrorismo non possono esserci ambiguità”

AgenPress. “Nel giorno in cui ricordiamo le vittime dell’attacco terroristico per mano di Hamas del 7 ottobre, il messaggio pubblicato sui social da Habiba Manaa, esponente del Partito Democratico romano e collaboratrice del sindaco Gualtieri, lascia sconcertati.
In una giornata così dolorosa, chi ricopre un ruolo all’interno del Campidoglio dovrebbe avere una sola certezza: il terrorismo di Hamas va condannato senza ambiguità e le vittime vanno ricordate con rispetto.
La successiva cancellazione del post non cancella la gravità di quanto scritto. Per questo ritengo doverose le dimissioni di Manaa e chiedo al sindaco Gualtieri di chiarire se quelle parole rappresentino o meno la posizione della sua amministrazione.
Chi lavora per un’istituzione, soprattutto con incarichi retribuiti con risorse pubbliche, deve essere pienamente consapevole della responsabilità che porta con sé. Roma deve stare dalla parte della verità e della lotta al terrorismo.
Su Hamas non possono esserci né silenzi né ambiguità”, lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia per la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, il senatore Marco Scurria.