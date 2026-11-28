AgenPress. Un nuovo attacco con droni attribuito alle forze armate ucraine avrebbe interessato, nel corso della notte, la regione russa di Rostov. Secondo quanto riferito da diversi canali di monitoraggio su Telegram e riportato dal quotidiano Kyiv Independent, l’operazione avrebbe preso di mira l’area della raffineria petrolifera di Novoshakhtinsk.

L’episodio si inserisce nel quadro degli attacchi condotti con velivoli senza pilota contro infrastrutture situate in territorio russo, con particolare attenzione agli impianti legati al settore energetico e petrolifero.

Secondo le prime ricostruzioni, gruppi numerosi di droni sarebbero stati avvistati in avvicinamento alla città di Novoshakhtinsk poco prima che venisse segnalato un incendio nei pressi dell’impianto. Un’analisi OSINT condotta dal canale di monitoraggio ASTRA ipotizza che le fiamme abbiano interessato alcuni serbatoi destinati allo stoccaggio di carburante. Al momento, tuttavia, non sono disponibili conferme indipendenti sull’entità dei danni.

L’episodio assume particolare rilievo perché arriva a pochi giorni da un precedente attacco contro lo stesso impianto. Il 23 novembre, infatti, le forze ucraine avevano già colpito la raffineria di Novoshakhtinsk. Lo Stato maggiore ucraino aveva successivamente confermato l’operazione, riferendo di danni a diverse strutture produttive, tra cui un’unità di bitume, componenti dell’impianto di distillazione primaria e il deposito dei serbatoi.

La raffineria rappresenta un’infrastruttura importante per il settore energetico russo. Secondo i dati riportati dal Kyiv Independent, l’impianto dispone di una capacità annuale di lavorazione fino a 7,5 milioni di tonnellate di petrolio.

Al momento della pubblicazione, le autorità ucraine non avevano ancora rilasciato dichiarazioni sul nuovo attacco, mentre non risultavano disponibili verifiche indipendenti sull’effettiva portata dell’incendio e sui danni eventualmente provocati alla struttura.

Il nuovo episodio conferma comunque la pressione esercitata dalle operazioni ucraine con droni a lungo raggio sulle infrastrutture energetiche russe, in una strategia che punta a colpire impianti di raffinazione, depositi e altri nodi della rete petrolifera utilizzata dalla Russia.