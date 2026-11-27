Telefonata tra Palazzo Chigi e Kiev dopo le polemiche sull’attacco ucraino alle navi russe nel porto di Bengasi. Il presidente ucraino chiarisce che non c’era stato un coordinamento preventivo con gli alleati europei.

Meloni ribadisce: l’Italia sostiene l’Ucraina, ma non accetterà operazioni che possano coinvolgere il nostro Paese e il Mediterraneo nell’escalation militare

AgenPress. La tensione diplomatica tra Roma e Kiev si è risolta, almeno sul piano del chiarimento immediato, con una telefonata tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky. Al centro del colloquio l’attacco condotto dalle forze ucraine contro alcune imbarcazioni russe nel porto libico di Bengasi, un’operazione che nei giorni scorsi aveva provocato forti preoccupazioni nel governo italiano e aperto un caso politico e diplomatico. Il punto più importante è arrivato direttamente dal presidente ucraino: l’operazione in Libia è stata condotta senza un coordinamento preventivo con i partner europei. Una precisazione che corregge quanto Zelensky aveva lasciato intendere poche ore prima in un’intervista alla Bbc, quando aveva sostenuto che le forze ucraine non effettuano mai attacchi senza coordinarsi con i propri alleati.

La dichiarazione aveva provocato una reazione immediata a Roma. Il governo italiano aveva infatti escluso categoricamente di essere stato informato dell’operazione, contestando la ricostruzione del presidente ucraino. La telefonata con Meloni è servita a chiarire la situazione e a ristabilire un canale diretto di comunicazione tra i due governi.

Nel corso della conversazione, la presidente del Consiglio ha espresso la preoccupazione italiana per l’operazione militare condotta nel porto di Bengasi, sottolineando due aspetti particolarmente delicati: la violazione della sovranità libica e il rischio che il conflitto russo-ucraino possa estendersi ulteriormente al Mediterraneo. La posizione di Palazzo Chigi è stata netta. L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina nel percorso verso una pace giusta e duratura, ma questo sostegno non può tradursi nell’accettazione di iniziative militari che mettano a rischio la sicurezza nazionale e gli equilibri della regione.

Il messaggio politico della premier è chiaro: la solidarietà a Kiev non significa rinunciare alla tutela degli interessi italiani. Roma è direttamente interessata alla stabilità del Mediterraneo, alla sicurezza delle rotte marittime, alla protezione delle proprie infrastrutture e alla salvaguardia del personale civile e militare presente nell’area nordafricana.

La Libia, inoltre, rappresenta per l’Italia un Paese di particolare rilevanza strategica, sia per i rapporti energetici sia per le questioni legate alla sicurezza, ai flussi migratori e alla stabilità del Nord Africa.

Zelensky ha confermato che la recente operazione in Libia è stata condotta senza un coordinamento preventivo con i partner europei, impegnandosi a garantire in futuro una maggiore condivisione delle informazioni. Il leader di Kiev ha inoltre assicurato che le autorità ucraine manterranno una comunicazione diretta, regolare ed efficace con quelle italiane, affinché non si ripetano situazioni di questo genere.

Prima della telefonata tra Meloni e Zelensky, il governo italiano aveva respinto con decisione le affermazioni del presidente ucraino. Antonio Tajani era stato particolarmente esplicito: «Non c’è mai stato alcun coordinamento». Il ministro degli Esteri aveva aggiunto che nessuno, all’interno del governo italiano, era stato informato delle intenzioni di Kiev e che neppure altri alleati europei risultavano a conoscenza dell’operazione.

Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva contestato pubblicamente le dichiarazioni di Zelensky, definendole false per quanto riguardava l’Italia e ribadendo che Roma non aveva ricevuto alcuna comunicazione preventiva.