La Nazionale di Filippo Volandri conquista per il quarto anno consecutivo l’accesso all’ultimo atto della competizione. Decisivo il doppio con Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, vittoriosi al tie-break del terzo set

AgenPress. L’Italia non si ferma e conquista ancora una volta la finale di Coppa Davis. Gli azzurri superano la Repubblica Ceca per 2-1 nella semifinale disputata a Bologna e centrano un traguardo straordinario: la quarta finale consecutiva nella massima competizione mondiale a squadre del tennis maschile. Una vittoria sofferta, arrivata al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo punto, che conferma la capacità della squadra guidata da Filippo Volandri di reagire anche nei momenti più complicati.

A regalare il primo punto all’Italia è stato Lorenzo Musetti, protagonista di una prestazione convincente contro Jakub Mensik. Il tennista toscano si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, portando avanti la nazionale italiana e mettendo subito la squadra nelle condizioni di giocarsi la qualificazione.

Nel secondo singolare, però, la Repubblica Ceca ha ristabilito la parità. Jiri Lehecka ha infatti superato Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-3, rimandando ogni verdetto al doppio decisivo.

A quel punto è entrata in scena la coppia formata da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, chiamata a conquistare il punto della qualificazione contro Jiri Lehecka e Tomas Machac. Il match è stato particolarmente combattuto: dopo aver perso il primo set 6-3, gli azzurri hanno reagito con grande determinazione, dominando il secondo parziale per 6-1.

Nel terzo set l’equilibrio è rimasto sostanzialmente intatto e la qualificazione si è decisa al tie-break. Anche in questa fase la coppia italiana ha dovuto affrontare momenti di difficoltà, ritrovandosi sotto 1-3. Musetti e Vavassori, tuttavia, non hanno perso lucidità e sono riusciti a ribaltare la situazione, chiudendo il confronto sul 7-6(4) e facendo esplodere di gioia il pubblico della BolognaFiere Arena.

Per l’Italia si tratta dell’undicesima finale nella storia della Coppa Davis e della quarta consecutiva dopo i trionfi delle ultime tre edizioni. Un percorso che offre alla squadra azzurra la possibilità di inseguire un altro risultato storico: conquistare quattro Insalatiere consecutive, impresa mai riuscita nell’era moderna della competizione.

Adesso l’attenzione si sposta sulla finale di domenica 29 novembre, in programma dalle ore 15 a Bologna. L’Italia affronterà la vincente della seconda semifinale tra Spagna e Gran Bretagna, con l’obiettivo di completare un’altra stagione da protagonista e confermarsi sul tetto del tennis mondiale.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, ma soprattutto con la consapevolezza di poter contare su un gruppo capace di fare della compattezza e dello spirito di squadra le proprie armi principali. Il sogno del poker è sempre più vicino.