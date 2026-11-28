Il presidente del Senato interviene sul possibile giudizio della Corte costituzionale sulla nuova legge elettorale e parla di un «aiuto indebito alla sinistra» in caso di stop all’indicazione del candidato premier.

Dure reazioni dalle opposizioni: Pd e Avs accusano La Russa di delegittimare preventivamente la Consulta.

AgenPress. Nuove polemiche sul fronte politico e istituzionale dopo le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sulla riforma della legge elettorale. Al centro della controversia c’è il possibile intervento della Corte costituzionale sulle disposizioni che prevedono l’indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio da parte delle coalizioni. Secondo La Russa, un’eventuale decisione della Consulta contraria a questa previsione rappresenterebbe non soltanto un vantaggio politico per il centrosinistra, ma anche una violazione della Costituzione.

Le parole sono state pronunciate durante l’iniziativa «Un caffè nella limonaia», a Marina di Pietrasanta. La Russa ha spiegato di aspettarsi dalla Corte costituzionale alcuni correttivi alla nuova legge elettorale, ma senza modifiche sostanziali alla sua struttura. «La Corte costituzionale farà sicuramente qualche ritocchino alla legge elettorale, ma sono certo che l’impalcatura della legge non verrà toccata», ha dichiarato.

Il passaggio che ha provocato maggiori reazioni riguarda proprio l’indicazione del premier. Per il presidente del Senato, un eventuale stop a questa disposizione costituirebbe «un aiuto indebito alla sinistra» e «un’indebita violazione della Costituzione». La Russa ha difeso la norma sostenendo che non sottrarrebbe al presidente della Repubblica le proprie prerogative nella nomina del presidente del Consiglio, ma obbligherebbe le coalizioni a comunicare agli elettori quale nome intendano proporre al Quirinale in caso di vittoria.

«Per me è una norma sacrosanta», ha aggiunto, sottolineando la differenza tra la situazione del centrodestra, che dispone di una leadership riconosciuta in Giorgia Meloni, e quella delle forze di opposizione, ancora alle prese con la scelta di un eventuale candidato comune.

Le dichiarazioni hanno immediatamente acceso lo scontro politico. Il Partito democratico ha giudicato particolarmente gravi le parole della seconda carica dello Stato. Francesco Boccia, presidente dei senatori dem, ha contestato soprattutto il riferimento a un presunto vantaggio politico che deriverebbe da un’eventuale decisione della Corte costituzionale.

Secondo Boccia, La Russa avrebbe anticipato e delegittimato una possibile pronuncia della Consulta, mettendone in discussione l’indipendenza sulla base della convenienza elettorale di una parte politica. Il senatore ha ricordato che il presidente del Senato dovrebbe essere tra i primi a tutelare l’autonomia e l’autorevolezza delle istituzioni di garanzia.

Dura anche la reazione di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha parlato apertamente di «intimidazione» nei confronti della Corte costituzionale. Per Bonelli, attribuire preventivamente una finalità politica a un’eventuale bocciatura della norma significa esercitare una pressione impropria su un organo chiamato esclusivamente a verificare la conformità delle leggi alla Costituzione.

Il deputato ha inoltre sollevato una questione di carattere costituzionale, sostenendo che la nuova normativa rischierebbe di introdurre un premierato di fatto attraverso una legge ordinaria, senza seguire il procedimento di revisione costituzionale previsto dall’articolo 138.

Ancora più duro Riccardo Magi, segretario di Più Europa, che ha definito inaccettabile l’intervento di La Russa sul giudizio che spetterà alla Consulta, accusandolo di compromettere l’indipendenza dell’istituzione.

Sulla vicenda è intervenuto anche Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale, che in un’intervista a Repubblica ha criticato il clima di delegittimazione nei confronti dei giudici, osservando che attribuire preventivamente un’etichetta politica a una decisione giudiziaria rappresenta un problema per il rispetto delle istituzioni.

La vicenda riporta così al centro del dibattito il rapporto tra maggioranza parlamentare, Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale. Da una parte, il centrodestra difende l’indicazione preventiva del candidato premier come uno strumento di chiarezza nei confronti degli elettori; dall’altra, le opposizioni chiedono che la valutazione sulla legittimità delle disposizioni rimanga esclusivamente nelle mani dei giudici costituzionali.

Il punto centrale dello scontro non riguarda soltanto il contenuto della nuova legge elettorale, ma anche il rispetto dell’autonomia degli organi di garanzia. La decisione della Consulta, qualora chiamata a pronunciarsi, dovrà infatti basarsi sui parametri costituzionali e non sulle conseguenze politiche che un eventuale intervento potrebbe produrre. Nel frattempo, le parole di La Russa hanno aperto un nuovo fronte di tensione tra maggioranza e opposizioni, trasformando la riforma elettorale in un caso politico e istituzionale.