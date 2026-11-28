AgenPress. Il Parlamento tedesco ha approvato uno stanziamento di 11,6 miliardi di euro (12,7 miliardi di dollari) a sostegno dell’Ucraina, nell’ambito del bilancio nazionale per il 2027, approvato il 27 novembre.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha individuato un deficit di 70 miliardi di euro (77 miliardi di dollari) nelle finanze dell’Ucraina per il 2027, e Kiev conta sui suoi partner per colmare rapidamente tale lacuna. In caso contrario, il Fondo Monetario Internazionale non potrebbe continuare a sostenere l’Ucraina, il che richiede a Kiev di avere un bilancio solido, ha dichiarato al Kyiv Independent il commissario europeo per l’economia, Valdis Dombrovskis.

Sono in corso le trattative affinché l’UE conceda un prestito di 45 miliardi di euro (49 miliardi di dollari) entro la fine del 2027, ma restano ancora 25 miliardi di euro (27 miliardi di dollari) che gli alleati dell’Ucraina dovranno trovare e fornire rapidamente.

Il nuovo bilancio tedesco, ora approvato dal parlamento di Berlino, coprirà da solo quasi la metà di tale deficit. La bozza definitiva del bilancio suddivide parzialmente gli 11,6 miliardi, ma la quota maggiore, intitolata semplicemente “Sostegno all’Ucraina”, ammonta già a 9 miliardi (10 miliardi di dollari) del totale.

Nel bilancio sono inoltre previsti importi minori per il rafforzamento delle capacità interne al governo ucraino, in particolare nei ministeri della difesa e degli affari esteri, oltre a 25 milioni di euro (27 milioni di dollari) destinati all’assistenza medica dei soldati ucraini.

La Germania ha inoltre stanziato 649 milioni di euro (710 milioni di dollari) per il Fondo europeo di pace (FEP), un fondo dell’UE finanziato direttamente dai contributi degli Stati membri, che può essere utilizzato per l’acquisto di armi per l’Ucraina.