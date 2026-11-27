Gianni De Gennaro ha agito o reagito? Secondo la lettera credo che abbia reagito. Qui la tristezza è tragedia

AgenPress. Comunque è una storia triste. Il suicidio di Gianni De Gennaro. Molto triste. Da qualsiasi angolatura la si possa vedere mostra una profonda amarezza. Un uomo di Stato che arriva a togliersi la vita con una lucidità estrema, come si evince dalla sua lettera pubblicata, pone in evidenza non solo interrogativi istituzionali ma una solitudine che solleva una questione in cui il potere porta a una desertificazione terribile.

È la versione di un uomo che, dopo aver attraversato mari, porti, conquiste, nubifragi e tempeste, incappa in un deserto in cui non c’è più alcuna possibilità di sopravvivenza, e vivere nel giudizio degli altri è come precipitare proprio nel sonno della ragione, o meglio nella morte della ragione.

Soprattutto quando la ragione è stata al centro di una vita. Ragione non solo intesa come ragion di Stato, ma soprattutto come distrazione dal religioso senso di un orizzonte. Non si tratta di un gesto estremo di disperazione, bensì di una impossibilità di trovare la pur minima visione per aggrapparsi a un dialogo.

Ma nella ragione che viene meno non può esserci dialogo. Subentra l’orribile. Il non dicibile che nelle culture greche è proprio la fine di tutto. Perché si sarebbe potuto scavare in una montagna e capire. Ma portare una montagna davanti a un processo è una metafora orrenda che ci precipita in una storia lunga fatta di morti e di incomprensioni. Perché questa morte è incomprensibile.

La tormenta non interessa soltanto Gianni De Gennaro. Riguarda un fatto che tocca la politica e il potere e i gangli di un potere che dovrebbe reggere la cosiddetta democrazia. Ma quando si arriva a una tragedia simile si può ancora parlare di democrazia? La democrazia, nella sua etimologia, dovrebbe poter salvare. Qui non è bastata. Qui non ha senso. Qui è diventata tragedia. La critica alla giustizia espressa nella lettera di De Gennaro è l’incipit del Castello kafkiano, con dentro i colpi alla porta del Processo.

Non un immaginario, ma una visione surreale che lascia la fase del surreale e si fa reale, di una ragione che soltanto Socrate avrebbe potuto spiegarci. Perché quando la tristezza della storia non la si riesce a far confrontare con i fatti del reale, ciò che cerchiamo come verità conduce al tragico. E non è più un sentire triste, o un sentire il debordare oltre la tristezza stessa: è un significante tragico.

Ma è tragico lo Stato che De Gennaro ha abitato, vissuto, servito. Quando uno Stato è tragico non può conoscere la democrazia, perché mi verrebbe da dire: dove sta il limite, la congiuntura, la frattura tra lo Stato e la democrazia? Il potere, e ritorno a Kafka, può essere democratico? Il rapporto tra potere e autorità è così frammentario e drasticamente degenerante che ha bisogno di vestirsi di maschere.

C’entra la politica in questo intreccio? Il fatto stesso che De Gennaro faccia riferimento ai presidenti del Consiglio dei Ministri nel corso degli anni citati, come coerenza di collaborazione con lo Stato, citando anche il presidente della Repubblica Mattarella, rimandando alla lettera, dimostra che, pur essendo la sua una confessione di un impolitico, prendendo in prestito Thomas Mann, vive dentro il rapporto ragionevole tra politica e poteri. La chiosa che fa su Prodi non è da sottovalutare, a mio avviso, e la dice lunga sul legame con la politica.

Ovvero c’è nella lettera un attraversamento non aspecifico con la politica. Il seguito lo sapremo in seguito. Mi sembra chiaro. È certo che dovremmo sapere altro. Ma quella tristezza è diventata tragedia. Come nel caso Moro, con canoni inversi però.

Infatti. Mi ha riportato alle lettere di Moro. A quelle lettere in cui si poneva in evidenza la ragion di Stato. Si può morire e si può lasciar morire per una ragion di Stato? Ciò mi riporta al capitolo XV del Principe di Machiavelli: «…mi è parso più conveniente andare drieto alla verità effettuale della cosa, che alla imaginazione di essa…».

Certo, le nebbie, dal caso Moro al suicidio di De Gennaro, non sono negli irti colli. Sono tra noi. De Gennaro mi ricorda una massima Zen nella quale si dice: «Sii presente senza agire! Smetti di reagire di fronte a ciò che ti accade». Questo mi incute ancora più tristezza.

Gianni De Gennaro ha agito o reagito? Secondo la lettera credo che abbia reagito. Qui la tristezza è tragedia. Non so se riusciremo a capire. Non so se si arriverà a comprendere. Non so se la verità potrà diventare chiara certezza. Ma di cosa? Su cosa? Molti anni fa scrissi, dopo l’uccisione di Falcone e Borsellino, un libro dal titolo L’ultima notte di un magistrato. Mi pongo davanti a un’immagine che sembra interrogarmi: come fu l’ultima notte di De Gennaro? Interrogativo che resta. Uomo delle istituzioni.

Pierfranco Bruni