Le difese aeree russe avrebbero intercettato centinaia di velivoli senza pilota diretti verso la capitale. L’annuncio del sindaco Sergei Sobyanin sulla piattaforma Max

Notte di intensa attività per le difese aeree russe nella regione di Mosca. Secondo quanto dichiarato dal sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, oltre 460 droni ucraini avrebbero puntato verso l’area di Mosca tra la tarda serata di venerdì e le prime ore di sabato 28 novembre. A riferire il bilancio è stato lo stesso primo cittadino attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma statale russa Max. Stando alle sue dichiarazioni, i sistemi di difesa aerea avrebbero intercettato e abbattuto i velivoli senza pilota prima che potessero raggiungere gli obiettivi nell’area della capitale.

Le comunicazioni diffuse dal sindaco sono arrivate in più aggiornamenti durante la notte. In una prima comunicazione, Sobyanin aveva riferito dell’abbattimento di 23 droni diretti verso la capitale. Successivamente, il primo cittadino ha annunciato altre intercettazioni, indicando inizialmente 10 velivoli e poi ulteriori 15 e 21 droni distrutti. Il sindaco ha inoltre riferito che le squadre dei servizi di emergenza erano impegnate nelle aree interessate dalla caduta dei frammenti dei velivoli.

Resta il quadro di una notte caratterizzata da ripetuti allarmi e interventi della difesa aerea russa nell’area della capitale, mentre prosegue il confronto militare tra Mosca e Kiev anche attraverso l’impiego crescente di droni a lungo raggio.