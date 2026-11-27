Sanzionata per 4mila euro anche la società fornitrice

AgenPress. Sanzione di 10mila euro al Comune di Piacenza per le insufficienti tutele della privacy degli automobilisti ripresi dalle telecamere comunali. Il Garante ha sanzionato per 4mila euro anche Engine Spa, società incaricata del noleggio, installazione e manutenzione dell’impianto per il rilevamento delle infrazioni semaforiche.

L’Autorità ha adottato i provvedimenti numero 819 e 820 del 12 novembre 2026 a seguito del reclamo di un automobilista che, dopo aver ricevuto una multa per essere passato con il semaforo rosso, ha lamentato l’assenza – nei pressi dell’incrocio – del cartello informativo sul trattamento dei dati personali raccolti dalle telecamere.

Il sistema di rilevamento, attivo 24 ore su 24, registrava le immagini dei possibili passaggi con il semaforo rosso, che venivano poi esaminate dagli agenti della Polizia locale per accertare le infrazioni.

Le verifiche del Garante hanno confermato l’inadeguatezza dell’informativa riportata nei verbali, l’assenza del cartello al momento dell’infrazione e hanno rilevato che l’informativa completa era difficilmente reperibile sul sito del Comune. Inoltre è stato accertato che la successiva informativa predisposta dal Comune presentava criticità, poiché indicava tra le finalità del trattamento anche quella della sicurezza urbana, perseguibile sulla base di un diverso quadro normativo e realizzata attraverso un distinto sistema di videosorveglianza.

Il Garante ha pure ritenuto eccessivo, rispetto alle finalità del trattamento, il periodo di conservazione delle immagini raccolte dalle telecamere e non associate a infrazioni accertate. L’Autorità ha rilevato anche l’assenza di meccanismi di cancellazione automatica delle immagini.

Dagli accertamenti è altresì emerso che il Comune aveva formalizzato l’accordo sul trattamento dei dati con la società Engine, quale responsabile del trattamento, soltanto ad agosto 2025, sebbene il servizio fosse erogato già dal gennaio 2023. Fino a quel momento, il Comune aveva quindi messo a disposizione della società i dati personali raccolti mediante le telecamere senza un’idonea base giuridica.

Nel determinare le sanzioni, il Garante ha tenuto conto della collaborazione del Comune e di Engine e dell’assenza di precedenti violazioni analoghe.

Al Comune è stato inoltre ingiunto di stabilire tempi adeguati per la conservazione delle immagini, di aggiornare la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e di rendere le informative privacy conformi al GDPR e facilmente accessibili.