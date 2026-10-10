Trump: “Ho un grande rapporto con Giorgia Meloni. Andiamo d’accordo. Probabilmente la incontrerò al G20”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla dei suoi rapporti con la premier italiana Giorgia Meloni e anticipa la possibilità di un incontro in occasione del prossimo vertice del G20
AgenPress. «Ho un grande rapporto con lei. Andiamo d’accordo». Con queste parole il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto a chi gli chiedeva dei suoi rapporti con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni.
Nel corso delle sue dichiarazioni, Trump ha inoltre fatto riferimento alla possibilità di incontrare la premier italiana in occasione del prossimo G20: «Probabilmente la incontrerò al G20», ha affermato.
Le parole del presidente americano richiamano l’attenzione sul rapporto tra Washington e Roma, in una fase in cui il dialogo tra i principali leader internazionali resta centrale per affrontare le questioni politiche ed economiche di interesse comune.
L’eventuale incontro al vertice del G20 potrebbe rappresentare un’occasione per un nuovo confronto tra i due leader. Al momento, tuttavia, la dichiarazione di Trump indica soltanto una possibilità e non costituisce una conferma ufficiale di un appuntamento bilaterale.
Le parole del presidente statunitense confermano, sul piano delle dichiarazioni pubbliche, la sua valutazione positiva dei rapporti personali con Meloni.