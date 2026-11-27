AgenPress. Almeno 13 membri della Guardia Nazionale del Niger sono stati uccisi e altri 20 feriti in un “attacco terroristico” contro la loro postazione a Sanam, nella parte occidentale del Paese del Sahel, ha annunciato il Ministero della Difesa a Niamey. Sanam si trova nella regione di Tillabéri, nel Niger occidentale, non lontano dai confini con il Mali e il Burkina Faso.

Nell’ultimo decennio, è diventata un punto focale delle attività di organizzazioni jihadiste che giurano fedeltà ad Al Qaeda o allo Stato Islamico.

“Una postazione della Guardia Nazionale del Niger (NGC) a Sanam è stata bersaglio di un attacco terroristico condotto da un folto gruppo armato di armi pesanti”, ha dichiarato il ministero in un comunicato letto nel notiziario della televisione di stato.

Secondo la valutazione preliminare del ministero, almeno 13 membri dell’EFN sono stati uccisi e altri 20 feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni e sono stati trasferiti in altri ospedali per ricevere cure mediche migliori. Secondo la stessa fonte, i membri della Guardia Nazionale che sono stati attaccati stavano partecipando a un’operazione anti-jihadista.

L’annuncio parlava della “neutralizzazione” di diversi “terroristi” e della “distruzione” dei loro mezzi, nonché di “operazioni di bonifica” per trovare “i responsabili”.

Nel 2025, la prefettura di Tillaberi è diventata il luogo in cui si svolgono i conflitti “più letali” “nel Sahel centrale” e ora “i civili sono sempre più spesso presi di mira”, secondo l’organizzazione non governativa ACLED, che registra le vittime dei conflitti armati a livello internazionale. Il 12 novembre, 37 civili nigeriani sono stati uccisi in un’imboscata tesa da uomini armati non identificati vicino a Terra, Tillaberi.

Il Niger deve inoltre fronteggiare le violenze di Boko Haram e dello Stato Islamico dell’Africa Occidentale (ISIS), formatosi in seguito alla scissione del primo nella sua parte sud-orientale, nel bacino del lago Ciad, vicino al confine con la Nigeria.

Martedì, undici soldati nigeriani sono stati uccisi e altri cinque feriti in un attacco alla loro pattuglia, attribuito ai jihadisti nigeriani di Boko Haram, nei pressi della località di Barua, sulle rive del lago Ciad.