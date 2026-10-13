Scurria (FDI): “Rebirth Europe, sostenere la natalità significa investire nel futuro dell’Europa”

AgenPress. “La denatalità è una sfida che riguarda il futuro dell’Italia e dell’intera Europa. Con Rebirth Europe, la proposta della collega, la senatrice Lavinia Mennuni, ribadiamo la necessità di mettere le famiglie al centro delle politiche europee.

Il Governo Meloni ha già adottato misure concrete a sostegno della natalità e della genitorialità, dal bonus nuovi nati al potenziamento dei contributi per gli asili nido e delle tutele per le madri lavoratrici.

È necessario proseguire su questa strada, rafforzando il sostegno alle famiglie e favorendo la conciliazione tra lavoro e vita familiare. L’Europa deve fare la propria parte, riconoscendo la natalità come un investimento strategico per il futuro delle nuove generazioni e delle nostre comunità».

Lo dichiara in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.