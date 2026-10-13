Papa Leone XIV è arrivato al Gemelli: nel pomeriggio l’intervento per rimuovere un nodulo al polmone

Il Pontefice è stato ricoverato al Policlinico universitario di Roma per un’operazione programmata dopo la scoperta della formazione durante controlli medici di routine. Previsto un ricovero di circa una settimana

AgenPress. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio di oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone, individuato durante un check-up di routine.

Il Pontefice è giunto in ospedale intorno alle 13.07, accolto da persone presenti nella struttura e da fedeli che si sono radunati per manifestargli affetto e vicinanza. L’intervento sarà eseguito dall’équipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, secondo quanto riferito dalle fonti vaticane.

Era stato lo stesso Leone XIV ad annunciare la necessità dell’intervento al termine dell’Angelus di domenica 11 ottobre. Il Papa aveva spiegato che i medici avevano individuato un nodulo circoscritto al polmone, rilevato in una fase iniziale e ben localizzato.

Dopo aver consultato gli specialisti, il Pontefice ha deciso di procedere con l’asportazione, seguendo le indicazioni mediche. Al momento, le informazioni diffuse non consentono di stabilire la natura della formazione: saranno gli accertamenti clinici successivi all’intervento a fornire eventuali ulteriori indicazioni.

Secondo le informazioni comunicate dalla Santa Sede, il periodo di degenza dovrebbe durare circa una settimana. Per consentire al Papa di affrontare l’intervento e il successivo recupero, tutte le udienze e gli impegni pubblici previsti sono stati annullati fino al 20 ottobre.

L’attenzione resta ora concentrata sull’esito dell’operazione e sulle comunicazioni ufficiali che saranno diffuse nelle prossime ore. Il Vaticano ha fatto sapere che ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del Pontefice sono attesi in serata.

La notizia del ricovero ha suscitato manifestazioni di affetto e preghiera da parte dei fedeli, che accompagnano il Papa in queste ore delicate. Lo stesso Leone XIV, nel suo annuncio ai fedeli, aveva ringraziato per la vicinanza spirituale e chiesto di essere sostenuto dalla preghiera.

In attesa degli aggiornamenti medici, la comunità cattolica segue con attenzione l’evoluzione della situazione, auspicando che l’intervento e la successiva convalescenza possano svolgersi secondo le previsioni.