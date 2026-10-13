Castel Gandolfo. Verso gli Stati Generali dell’Acqua e del Territorio

Il 16 ottobre a Castel Gandolfo istituzioni ed esperti a confronto sul futuro del lago. Quattro panel dedicati ad acqua, pace, territorio e salute. Parlamentari, amministratori, autorità tecniche, magistratura, mondo sanitario e Chiesa insieme per affrontare le sfide ambientali e la tutela del bacino lacustre dei Castelli Romani Interviene anche la Findazione Insigniti OMRI

AgenPress. Venerdì 16 ottobre 2026, in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, si terrà un incontro di approfondimento dedicato alla salvaguardia del lago e alla tutela della risorsa idrica. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Lago di Castel Gandolfo, presieduta da Chiara Rai, riunirà rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, amministratori locali, esperti, autorità ecclesiastiche e protagonisti del mondo della giustizia e della sanità.

I lavori, con apertura alle ore 16, saranno preceduti dall’esibizione del cantautore Luca Guadagnini e dai saluti istituzionali dei sindaci del territorio. Dalle ore 17 il confronto si articolerà in quattro panel tematici, con l’obiettivo di promuovere una visione condivisa e azioni concrete per il futuro del bacino lacustre.

Ore 17.00 – PANEL 1 – L’ACQUA È VITA

Infrastrutture idriche, tutela idrogeologica e governance pubblica. Modera Maria Teresa Albanesi.

Interverranno Marco Casini, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale; Marco Salis, presidente di Acea Ato 2; Massimo Gargano, direttore generale di ANBI; Francesco Nazzaro, capo di Gabinetto della Città metropolitana di Roma; Marco Silvestroni, senatore della Repubblica.

Ore 17.30 – PANEL 2 – L’ACQUA È PACE

Coesione istituzionale, valore etico della risorsa e custodia del Creato. Modera Matteo Frasi.

Interverranno Andrea Volpi, deputato della Repubblica; don Antonio Scigliuzzo, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro; don Manuel Dorantes, direttore amministrativo del Centro di Alta Formazione Laudato si’; Micol Grasselli, consigliera regionale del Lazio; Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Ore 18.10 – PANEL 3 – L’ACQUA È TERRITORIO

Sviluppo sostenibile, legalità, tutela ambientale ed economia circolare. Modera Arianna Saroli.

Interverranno Edy Palazzi e Fabio Capolei, consiglieri regionali del Lazio; Ivan Boccali, presidente del Parco regionale dei Castelli Romani; Stefano Armati, presidente dell’Ordine degli avvocati del Foro di Velletri; Maurizio Capogrossi, presidente di BCC Colli Albani e Nettuno; Maria Spena, presidente del Comitato One Water Italy.

Ore 18.30 – PANEL 4 – L’ACQUA È SALUTE

Salute pubblica, approccio One Health e sicurezza della comunità. Modera Chiara Rai.

Interverranno Carlo Villani, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri; Marco Mattei, capo di Gabinetto del Ministero della Salute; Giovanni Profico, direttore generale della ASL Roma 6; Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti OMRI.

L’incontro intende favorire il dialogo tra competenze e responsabilità diverse, affinché la salvaguardia del lago diventi un impegno condiviso, capace di coniugare tutela ambientale, salute, legalità e sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle future generazioni.