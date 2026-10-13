Russia, il 44% del bilancio destinato alla difesa. Ridotti i sostegni alle famiglie dei soldati caduti in guerra. Fondi sottratti anche ai programmi sociali

La bozza di bilancio federale russo per il 2027 prevede una quota record di risorse per apparato militare e sicurezza. Intanto, in diverse regioni, emergono segnalazioni di riduzioni dei sostegni alle famiglie dei soldati caduti e di fondi sottratti a programmi sociali. Una scelta che evidenzia il crescente peso economico della guerra e apre interrogativi sulla sostenibilità dello sforzo militare di Mosca.

AgenPress. La Russia si prepara a entrare nel quinto anno di guerra in Ucraina con una priorità sempre più evidente nella propria politica di bilancio: finanziare la difesa e la sicurezza nazionale, anche a costo di comprimere altre voci di spesa pubblica. Secondo i dati riportati sulla bozza di bilancio per il 2027, il 44% della spesa federale sarebbe destinato proprio a questi settori, una quota record che supera nettamente le risorse previste per i programmi sociali.

Il dato fotografa un’economia pubblica sempre più orientata alle esigenze del conflitto. Il finanziamento delle operazioni militari, il mantenimento delle forze armate e le spese legate alla sicurezza assorbono una parte consistente delle risorse statali, riducendo il margine disponibile per altre priorità, dall’assistenza alle famiglie ai servizi pubblici.

La scelta di destinare quasi la metà della spesa federale a difesa e sicurezza segnala quanto il conflitto continui a condizionare le decisioni economiche del Cremlino. Il bilancio non è soltanto uno strumento contabile: indica quali settori ricevono la precedenza nell’allocazione delle risorse e quali, invece, rischiano di dover operare con finanziamenti più limitati.

Il confronto con la spesa sociale è particolarmente significativo. Se le cifre della bozza saranno confermate, le risorse destinate alla macchina militare e agli apparati di sicurezza saranno circa il doppio di quelle riservate ai programmi sociali. Una proporzione che solleva interrogativi sulle conseguenze a medio termine per il welfare, soprattutto in un Paese caratterizzato da forti differenze economiche e demografiche tra le regioni.

La pressione sui conti pubblici, tuttavia, non può essere valutata soltanto attraverso le percentuali di bilancio. Per comprendere la reale portata delle scelte governative sarà necessario considerare anche l’inflazione, le entrate energetiche, il costo del debito e l’effettiva capacità delle amministrazioni locali di garantire i servizi essenziali.

Le difficoltà sembrano emergere anche a livello territoriale. Secondo le segnalazioni riportate, in alcune regioni russe fondi inizialmente destinati a programmi sociali sarebbero stati riorientati verso esigenze connesse al personale militare. Tra le misure interessate figurerebbero interventi a favore degli orfani e delle famiglie in condizioni di fragilità.

Il quadro appare particolarmente delicato per le famiglie dei militari caduti in guerra. In diverse aree del Paese sarebbero state ridotte alcune indennità e forme di sostegno economico destinate ai familiari dei soldati morti al fronte.

Queste misure, se confermate nei singoli casi, mostrerebbero una contraddizione rilevante: mentre lo Stato continua a sostenere i costi del conflitto, alcune amministrazioni locali potrebbero incontrare difficoltà nel mantenere gli aiuti alle persone direttamente colpite dalla guerra.

Le differenze tra regioni restano però importanti. Le disponibilità finanziarie, le entrate locali e le decisioni delle autorità territoriali non sono uniformi; per questo, le segnalazioni di tagli non devono essere automaticamente estese all’intero territorio russo.

Il sostegno economico ai familiari dei militari morti o feriti rappresenta una componente sensibile del rapporto tra Stato e società durante il conflitto. Questi aiuti hanno una funzione materiale, ma anche un significato politico: riconoscono il costo sostenuto dalle famiglie e contribuiscono a mantenere il consenso verso lo sforzo bellico.

Eventuali riduzioni delle indennità potrebbero quindi produrre conseguenze che vanno oltre la perdita immediata di reddito. Per le famiglie coinvolte, il taglio di un beneficio può tradursi in maggiori difficoltà nel sostenere le spese quotidiane; sul piano istituzionale, può alimentare il malcontento nei confronti delle autorità responsabili delle prestazioni.

Il rischio è particolarmente evidente nei territori in cui l’economia dipende in misura significativa dalla spesa pubblica o dai trasferimenti statali. In questi contesti, la contrazione degli aiuti sociali può incidere sul potere d’acquisto e aggravare le fragilità già esistenti.

La riduzione dei sostegni alle famiglie dei caduti è stata interpretata anche come un possibile segnale delle difficoltà incontrate dalla Russia nel sostenere nel tempo il proprio impegno militare.

È comunque plausibile che il costo crescente della guerra aumenti la competizione tra esigenze militari e bisogni civili. Se le autorità dovessero ridurre i benefici destinati alle famiglie dei soldati proprio mentre continuano a richiedere nuove risorse umane e finanziarie per il fronte, la questione potrebbe diventare politicamente più sensibile.

Il voto parlamentare sul bilancio del 2027 sarà un passaggio importante per comprendere le priorità finanziarie della leadership russa nel prossimo anno. La quota prevista per difesa e sicurezza indica che Mosca intende continuare a sostenere un impegno militare di vasta portata, nonostante i costi economici e le possibili ricadute sociali.

Resta da capire quanto a lungo il sistema pubblico russo potrà mantenere questo equilibrio senza aumentare la pressione sui servizi, sulle famiglie vulnerabili e sulle amministrazioni regionali. La disponibilità di entrate statali, l’evoluzione del conflitto e le eventuali modifiche al testo definitivo del bilancio saranno fattori decisivi.

Il dato del 44%, se confermato nella versione approvata, rappresenterebbe dunque più di una semplice scelta contabile. Sarebbe un indicatore della centralità della guerra nella politica economica russa e del confronto sempre più stretto tra le esigenze della difesa e quelle della protezione sociale.