Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale di Alessandria si collega alla commissione comunale dalla Spa in accappatoio

Il capogruppo di Forza Italia, vicepresidente della Provincia, ha partecipato in videoconferenza ai lavori della commissione Sviluppo e Territorio mentre si trovava in una struttura con area benessere. Le immagini, trasmesse in diretta sul canale YouTube del Comune, hanno suscitato polemiche.

AgenPress. È polemica ad Alessandria attorno a Vincenzo Demarte, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e vicepresidente della Provincia. Nella mattinata di martedì 13 ottobre, il politico si è collegato in videoconferenza alla commissione consiliare Sviluppo e Territorio direttamente dalla Spa di una struttura, comparendo sullo schermo in accappatoio e, in alcuni fotogrammi, anche a torso nudo.

La scena è stata ripresa durante i lavori della commissione, alla quale Demarte partecipa in qualità di capogruppo di opposizione. Le immagini sono state proiettate sugli schermi della sala consiliare e trasmesse in diretta sul canale YouTube del Comune di Alessandria, rendendo pubblica una situazione destinata a far discutere.

L’episodio ha sollevato interrogativi sull’opportunità di partecipare a una riunione istituzionale in un contesto come quello di un centro benessere, soprattutto considerando la natura pubblica della seduta e la presenza di cittadini che possono seguirne lo svolgimento attraverso la diretta online.

Al centro della vicenda non c’è soltanto l’abbigliamento del consigliere, ma anche il rispetto delle forme e del decoro richiesti durante gli appuntamenti ufficiali. Le commissioni consiliari rappresentano infatti momenti di confronto su temi amministrativi e territoriali che riguardano direttamente la comunità.

La diffusione delle immagini ha contribuito ad accendere l’attenzione sul caso, chiamando in causa il ruolo pubblico ricoperto da Demarte sia in Comune sia in Provincia.

La vicenda apre anche una riflessione sull’immagine delle istituzioni e sulla responsabilità di chi ricopre incarichi pubblici. La partecipazione da remoto consente agli amministratori di prendere parte alle riunioni anche quando non possono essere fisicamente presenti in aula, ma resta il tema delle modalità con cui viene esercitata questa possibilità.

Nel caso di Demarte, la circostanza che il collegamento sia avvenuto da una Spa, con il politico ripreso in accappatoio e in alcuni momenti a torso nudo, ha trasformato una normale seduta di commissione in un episodio di rilievo politico e mediatico.

Resta da verificare quali spiegazioni verranno fornite dal diretto interessato e quali eventuali conseguenze politiche potrà avere l’accaduto.

La vicenda riporta così al centro del dibattito il rapporto tra comportamento personale, responsabilità istituzionale e fiducia dei cittadini nei propri rappresentanti, in un contesto in cui anche un collegamento online può diventare parte integrante della vita pubblica.