AgenPress. «Sì, direi che l’Italia è da molto tempo un Paese a sovranità limitata. E per ragioni molto gravi, che conosciamo bene».

Lo ha affermato lo storico e filologo Luciano Canfora, ospite questa sera di Peter Gomez nel programma L’Elefante, in onda su Rai 3 e RaiPlay.

Nel corso della trasmissione, Canfora ha sostenuto che la politica italiana continui a risentire di condizionamenti esterni, richiamando un episodio legato ai rapporti con la Cina. «Quando qualche anno fa il nostro Governo fece capire di voler confermare l’adesione alla Via della Seta, l’ambasciata americana convocò i rappresentanti italiani e, in sostanza, ricordò loro che l’Italia aveva perso la Seconda guerra mondiale. Dopo di che quell’orientamento fu rapidamente abbandonato».

Secondo Canfora, si tratta di una condizione che affonda le proprie radici nella storia della Repubblica. «Alcuni importanti dirigenti della Democrazia Cristiana, come Aldo Moro e lo stesso Alcide De Gasperi, hanno cercato in varie occasioni di divincolarsi da questa situazione. Ma resta il fatto che abbiamo vissuto e viviamo in una condizione di sovranità limitata».

Lo storico ha quindi osservato che questa dinamica produce conseguenze anche sul funzionamento della democrazia. «In un Paese a sovranità limitata il personale politico finisce inevitabilmente per adattarsi. E quando accade, tutto procede in maniera falsata. Non è una situazione da operetta, è una situazione tragica».

Nel corso dell’intervista, Canfora ha affrontato anche il tema del rapporto tra obbedienza e responsabilità morale, ricordando come il conflitto tra coscienza individuale e rispetto degli ordini attraversi tutta la storia occidentale.

«Possiamo partire dal mondo antico», ha spiegato, «C’è una lettera di Asinio Pollione a Cicerone in cui scrive, in sostanza: “Ho obbedito a Cesare anche quando i suoi ordini non mi piacevano”. È un problema che ritorna continuamente nella storia».

Canfora ha poi richiamato esempi che vanno dall’antichità alla letteratura moderna, fino alla figura di Socrate: «Socrate, durante il suo processo, rivendicò di non aver mai voluto agire contro la legge, neppure quando ciò gli costò la vita. Il rapporto tra dovere, obbedienza e responsabilità personale resta una delle questioni decisive della condizione umana».